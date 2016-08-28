الإمارات اليوم

طقس رطب على سواحل الدولة مع ضباب خفيف صباحاً خلال ثلاثة أيام

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم رطباً على السواحل وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف صباحا خاصة شمالا ويكون مغبرا أحيانا نهارا وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز ان يكون الطقس يومي الإثنين والثلاثاء رطبا غربا وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف صباحا وغائما جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحث المركز السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب الخفيف.

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