الإمارات اليوم

محمد بن راشد يقوم بجولة ميدانية تفقدية على الدوائرالحكومية بدبي صباح اليوم

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قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعمل جولة ميدانية تفقدية على الدوائرالحكومية بدبي صباح اليوم، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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