محمد بن زايد بمناسبة يوم المرأة الاماراتية: نقدر ونثمن عاليا دور المرأة وريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن والمجتمع

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف غداً ثمن فيها دور المرأة في خدمة الوطن والمجتمع.

وقال سموه في تغريداته "نقدر ونثمن عاليا دور المرأة وريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن والمجتمع في مختلف الميادين"، مضيفاً أن "نهج الامارات بتمكين المرأة نهج راسخ وضع أسسه زايد وعززه خليفة ونقطف ثماره بمسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والمكتسبات"ز

وأكد سموه أن "المرأة في وطننا مصدر فخرنا الدائم بما تمارسه من دور وتبذله من تضحيات، وأمهات الشهداء نماذج ملهمة لتلك التضحيات".

وأضاف سموه أن "تاريخنا عريق بإسهامات المرأة وحافل بقصص النجاح والتضحية ودورها اليوم مكمل لهذه المسيرة العطرة ونحن على ثقة باستمرارها وتطورها".