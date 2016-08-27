"جائزة تقدير" تبدأ زياراتها الميدانية لمواقع شركات البناء في دبي

بدأت إدارة "جائزة تقدير" التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي زياراتها الميدانية لكبرى شركات المقاولات المشاركة في الجائزة وذلك ضمن استراتيجيتها المعتمدة لتعزيز بناء العلاقات والترويج المباشر للجائزة وسط شركات الانشاءات العاملة في دبي.

شملت الزيارة 4 من كبريات شركات المقاولات في دبي هي شركة النورس وشركة فيجن وشركة دتكو وشركة بي كي غلف التي أعربت عن دعمها الكامل للجائزة والمشاركة فيها والترويج لها محليا ودوليا نظرا لما تحمله من مضامين سترسي قيما وثقافة جديدة للارتقاء بمعايير العمل في قطاع المقاولات في دبي.

وأشاد نائب مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي رئيس الجائزة اللواء عبيد مهير بن سرور بمدى اهتمام شركات المقاولات بالجائزة ونتائجها المأمولة في خطوة تعكس مدى حرصها على المساهمة الفعالة في كل ما من شأنه الارتقاء بأداء هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتعزيز حضورها محليا ودوليا.

و أعرب عن فخره بهذا التعاون البناء والاستقبال الطيب لفريق الجائزة من قبل كبار مسؤولي الشركات التي تمت زيارتها وتسلم ممثلي هذه الشركات الدفعات الأولى من المواد التسويقية والترويجية لرؤية وأهداف الجائزة التي تشمل مجموعة من المطبوعات والكتيبات والهدايا الرمزية.

و أضاف إن مضمون وشعار الجائزة التي أكملت شهرها الثامن فقط سيصبح شيئا جميلا ونحن نراه محمولا على السيارات والحافلات التي تنقل العمال إلى مواقع عملهم ومكاتب الشركات ومواقع أعمالها الانشائية لتتطور مع الوقت لتصبح رسائل حب وتقدير تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها ببناء أفضل العلاقات وأكثرها نفعا لكل من الشركات والعمال والمضي قدما على طريق جعل دبي أفضل مكان للعيش والعمل.

و لفت إلى أن ادارة الجائزة تعتزم ترتيب زيارات ميدانية متتالية لبقية الشركات المشاركة لتعزيز العلاقات على مستوى قطاع المقاولات في دبي بشكل عام لتحقيق الاستفادة المرجوة من الجائزة وأهدافها.

و قال إن الجائزة بدورتها الأولى تركز على الشركات في قطاع الإنشاءات في دبي الذي يتضمن ما يزيد عن 282 شركة توفر فرص العمل لما يزيد عن /500 / ألف عامل ويتوجب على الشركات الراغبة في المشاركة أن تفي ببعض معايير الأهلية التي تفرضها الجائزة على أن تشمل في دوراتها المقبلة الشركات العاملة في المجال الصناعي والمناطق الحرة.

وذكر أن الجائزة التي اطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تهدف إلى تعزيز العلاقة بين شركات المقاولات وعمالها من خلال تقدير التميز في ممارسات العمل وإرساء معايير جديدة للارتقاء بمعايير العمل في دبي.