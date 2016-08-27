أبوظبي للإسكان : 100% نسبة التوطين و50 % من الكادر نساء

كشف المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان سيف بدر القبيسي أن نسبة التوطين في وظائف الإدارة العليا في الهيئة بلغت 100 في المائة منها 50 % للنساء.

وأكد القبيسي حرص الهيئة على استقطاب وتنمية الكفاءات الإماراتية والمحافظة عليها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والمهام الموكلة للهيئة بشكل كفؤ وفعال.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كل السبل لأبناء وبنات الإمارات للعمل في مختلف التخصصات والوظائف المطروحة في الهيئة والإسهام في تطور ورفعة دولة الإمارات.

وأوضح أن من أبرز أولويات الهيئة توطين جميع الوظائف لديها والحرص على تأهيل كوادرها المواطنة وتمكينهم بالقدرات القيادية عبر عدد من الاستراتيجيات القيادية التي وضعتها لتشجيع موظفيها على الابتكار والإسهام في عملية التمكين من خلال تفويض السلطة بتوفير التدريب المستمر والتعلم وضمان تحسين الأداء بناء على التقييم السنوي.

و لفت إلى أن الهيئة تولي مسألة التوطين أهمية كبيرة وتوفر لأبناء الإمارات كل السبل اللازمة للترقي والوصول إلى أعلى المناصب وحققت قفزة نوعية على مستوى توطين الوظائف الإدارية المساعدة لتصل نسبته فيها كذلك إلى100%.

و أشار إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان استقطبت حوالي 120 مواطنا ومواطنة للعمل في مختلف إداراتها وأقسامها منهم 50% من العنصر النسائي في إطار خطتها المتكاملة والهادفة إلى رفع معدلات التوطين بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة .

و نوه القبيسي إلى أن الهيئة توفر لموظفيها المواطنين سبل التعلم والترقي المستمر من خلال مشاركتهم في الدورات المتخصصة التي تنظمها الهيئة من أجل اكسابهم المزيد من المهارات ورفع مستوياتهم التعليمية وتشجيعهم للحصول على أرفع الدرجات العلمية.

وتقدم الهيئة العديد من البرامج التعليمية والتدريبية لموظفيها المواطنين من أبرزها وضع خطة البرنامج القيادي وهو برنامج قيادة شامل يعنى بتزويد قادة المستقبل بالعديد من المهارات التي تغطي جميع النواحي القيادية المطلوبة لقادة الهيئة ويكمن أحد العوامل الرئيسية لنجاح البرنامج في تشكيل شبكة يتواصل من خلالها المشاركون لتبادل الخبرات داخليا.

ويستهدف البرنامج المدراء التنفيذيين وموظفي الدرجتين الخاصة والأولى ويهدف إلى إعداد كادر وطني من الكفاءات القيادية القادرة على تنفيذ متطلبات هيئة أبوظبي للإسكان على المستوى الحكومي وتطوير قدرات القياديين في مجال التطوير المهني مع الاهتمام الخاص بخدمات المتعاملين في الصف الأول وتطوير فريق القياديين لتلبية احتياجات وخدمات الهيئة وبناء الشخصية القيادية والتفكير القيادي وتعزيز الكفاءات السلوكية والتقنية للقادة وامتلاك مجموعة من المهارات الإدارية والفنية اللازمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج الاستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها واتخاذ القرارات الاستراتيجية بطريقة ابتكارية.

و تتيح هيئة أبوظبي للإسكان سنويا ضمن برنامج "مستقبلي معكم" فرصا للطلاب الجامعيين المواطنين للحصول على تدريب أكاديمي في الهيئة لمدة مؤقتة كجزء من البرامج الدراسي حيث استقطبت الهيئة 24 طالبا وطالبة .

كما تتيح فرصا للطلاب للحصول على تدريب في الهيئة لمدة شهرين في فترة العطلة الصيفية إذ تقوم الهيئة باستقطاب الطلاب لتنمية وصقل مهارات الشباب للمساهمة في خدمة المجتمع وترسيخ الشعور بالمسؤولية والتقيد بالمواعيد واحترام النظام وتعريف الطالب على بيئة العمل الواقعية وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الخبرات العملية والتدريب في مختلف المجالات الادارية.

و بلغ عدد المتدربين ضمن برنامج التدريب الصيفي 21 طالبا وطالبة .

وضمن برنامج المتطوعين " ويانا " تتيح هيئة أبوظبي للإسكان الفرصة للطلاب الجامعيين للحصول على تدريب في الهيئة كمتطوع يكمل عمل موظفي الهيئة حيث تم استقطاب 31 متطوعا ومتطوعة ويتم توزيع المتطوعين على الأماكن وفقا لاهتماماتهم ومؤهلاتهم وكذلك احتياجات أقسام الهيئة لهم ويؤدون أعمالهم وفقا لجداول زمنية محددة لفترات محددة على ألا تزيد جميع عقود واتفاقيات المتطوعين عن 3 أشهر ويتم تجديدها حسب الحاجة وفق موافقة الموارد البشرية.

وتعمل الهيئة على وضع برنامج التطوير الفردي والمهني عبر مد يد العون لأبناء الإمارات الذين ليست لديهم خبرة عملية لكنهم يتمتعون بخلفية تعليمية مناسبة يتم تطويرها حتى يتمكنوا من شغل مختلف الوظائف داخل الهيئة على جميع المستويات بدءا من مستوى الموظفين الجدد وحتى مستوى كبار الموظفين من خلال إعداد خطة تطوير فردي بالاشتراك مع الإدارة المباشرة.

كما تتيح الهيئة للموظفين المواطنين الذين يظهرون استعدادا للتطور لشغل وظائف أعلى في الهيئة فيمكنهم فعل ذلك من خلال خطة التطوير المهني المخصصة للمواطنين ممن يتمتعون بخبرة عملية ويرغبون في تحقيق المزيد من الارتقاء الوظيفي.

ومن خلال البرنامج الترحيبي "حياكم" الموجه للموظفين الجدد سواء ممن يمتلكون خبرة عملية أو ممن ليس لديهم الخبرة تحرص الهيئة على دعم الموظفين الجدد ودمجهم في العمل إذ يتم تعريف الموظف الجديد بالهيئة وتقديم المعلومات والتوجيه الضروريين له وخلق انطباع ايجابي لدى الموظف عن الهيئة ومساعدته في التأقلم والتفاعل الإيجابي مع زملائه ورؤسائه وتجهيزه للعمل في أسرع وقت والتعرف على الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية والهيكل التنظيمي العام للهيئة وأهم سياسات وإجراءات ونظم الموارد البشرية بالهيئة وإطلاعه على سياسات وإجراءات أخلاقيات العمل والواجبات والحقوق العامة للموظفين والنظام الإلكتروني بالهيئة ويتم اطلاع الموظف الجديد على أهداف الإدارة وهيكلها التنظيمي وأهم المهام والمسـؤوليات المندرجة بالإدارة بوجه عام.