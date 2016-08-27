نورة الكعبي: المرأة الإماراتية قدمت أروع الأمثلة في القدرة على القيادة والمثابرة بصورة أذهلت العالم

صرحت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة بنت محمد الكعبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية قائلة نتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام على عملها الدؤوب واهتمامها البالغ بقضايا المرأة الإماراتية وتمكينها من اتخاذ أدوار ريادية في تنمية مجتمعها في شتى المجالات.

وبمناسبة الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، نتوجه لكل المرأة الإماراتية بجزيل الشكر على إنجازاتها وبصماتها المحلوظة في مسيرة التنمية والبناء لدولة الإمارات، واداءها لدورها بكل جدارة وإقتدار في تنمية المجتمع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمة العسكرية، فقدمت أروع الأمثلة في القدرة على القيادة والمثابرة وتحقيق الأهداف المرجوة بصورة أذهلت العالم. ونبارك لها أيضاً ما وصلت إليه من مكانة رفيعة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بها والعمل على تمكينها في مختلف المجالات و تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح لها بذل المزيد والإبداع في خدمة الوطن.

كما نقف وقفة إجلال واحترام أمام نموذج حقيقي للمرأة الإماراتية المعطاء.. أمهات الشهداء هن النماذج الحقيقية للأم الاماراتية وهن مثال وقدوة لجميع الأمهات، فالشكر والتقدير والامتنان دائما للأم التي ربت وتعبت ووهبت ابنها للوطن.

إن دولة الإمارات كانت ولا تزال من الدول السباقة في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وبناء دولة المستقبل، فقد اعتبرها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" شريكاً أساسياً في التنمية، وكان لها دوراً بارزاً في بناء دولة معاصرة، واستمراراً لهذا النهج الذي تبناه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أصبحت المرأة الإماراتية اليوم تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بدور أكبر في مسيرة التنمية.

وهذه الثقة التي توليها الحكومة الرشيدة للمرأة، هي ثقافة راسخة في الدولة تم ترجمتها من خلال مسيرة التمكين السياسي للمرأة، وإعطائها فرصاً متساوية مع الرجال في صنع القرار السياسي، وشغلها مناصب حكومية قيادية.

المرأة الإماراتية الآن ترأس المجلس الوطني الاتحادي و وزيرة وسيدة أعمال ناجحة وسفيرة تمثل الدولة في المحافل الدولية، وشريكاً تعمل بقدراتها وخبراتها إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

ويعد يوم المرأة الإماراتية هو تعبير عن فخرنا بأبنة الإمارات التي باتت نموذجاً يحتذى به في البذل والعطاء وخدمة الوطن في شتى المجالات.