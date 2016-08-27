محمد بن راشد: نحن لا نمكن المرأة.. نحن نمكن المجتمع بالمرأة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "نحتفل غدا بيوم المرأة الإماراتية .. شريكة التنمية .. وصانعة الأجيال .. وأم الشهداء .. وفخر الامارات .. وعديلة الروح..".

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "اليوم .. ثلثي موظفي الحكومة نساء، وثلثي خريجي جامعاتنا الوطنية نساء ، وثلث مجلس الوزراء نساء ..نحن لا نمكن المرأة ..نحن نمكن المجتمع بالمرأة".

واختتم سموه قائلاً "أقول لهن ..أنتن الأجمل والأفضل والأقوى.. ودولتنا ستبقى الأجمل والأفضل والأقوى أيضا بعملكم واجتهادكم ..حفظكم الله وحفظ أم الامارات لنا ولكم".



