10 إرشادات تجنّب العمال مخاطر أشعة الشمس

وجّهت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 إرشادات للعمال الذين يمارسون مهام عملهم في المناطق المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة، لحمايتهم من مخاطر أشعة الشمس، مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار حظر العمل خلال وقت الظهيرة، الممتد حتى 15 سبتمبر المقبل، خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر حتى الساعة الثالثة عصراً يومياً.

وشملت النصائح العشر - التي يتم توزيعها على العمال في كتيّبات توعية في مواقع العمل – خمس نصائح وقائية لتلافي تعرّضهم للإصابة بأي من أمراض الشمس، وخمس نصائح أو إجراءات أخرى علاجية، لمن يتعرض للإصابة أو يشتبه في إصابته بضربة الشمس أو الإنهاك الحراري.

للإطلاع على 10إرشادات تجنّب العمال مخاطر أشعة الشمس ، يرجى الضغط على هذا الرابط.