4 بطاقات تحدّد تقييم المؤسسات الغذائية في دبي

بدأت بلدية دبي، تطبيق نظام التفتيش على المؤسسات الغذائية حسب أوزان المخالفات في قوائم التدقيق، وفق رئيس قسم التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، الذي أشار إلى أن المؤسسات الغذائية ستحصل على إحدى البطاقات الأربع وفق أدائها.

الحفظ الحراري وعدم فعالية المشرف الصحي من المخالفات ذات الأوزان العالية. الإضاءة والصيانة والمخالفات الإدارية تصنف مخالفات ذات أوزان منخفضة. 16 ألف مؤسسة غذائية في دبي.

وقال الطاهر، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلدية بدأت نهاية يونيو الماضي في تطبيق النظام على جميع المؤسسات الغذائية في الإمارة، البالغ عددها أكثر من 16 ألف مؤسسة، مضيفاً أن الهدف من هذا النظام الجديد تحسين رقابة وسلامة الغذاء في هذه المؤسسات.

وأوضح الطاهر أن النظام يعتمد على وزن المخالفة، سواء كانت أوزاناً عالية أو منخفضة، مضيفاً: «وضعنا المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة الغذاء والمستهلكين ضمن المخالفات ذات الأوزان العالية، مثل الحفظ الحراري، وعدم فعالية المشرف الصحي، في حين أن بعض المخالفات صنّفت ضمن الأوزان المنخفضة، مثل الإضاءة والصيانة والمخالفات الإدارية».

ولفت إلى أن النظام سيسهل على المفتشين إجراء الزيارات الروتينية والتفتيشية على المؤسسات، إذ إن النظام يعتمد على كون المؤسسة حاصلة على النقاط كاملة في قائمة التدقيق، وكل مخالفة تقلل هذه النقاط وفق وزنها، ومن ثم يقرر المفتش إعطاء المؤسسة أياً من البطاقات الأربع.

وتابع: «البطاقة الحمراء تعطى للمخالفات الخطرة، ذات الأوزان العالية، فلو كانت المخالفة متعلقة بالصرف الصحي، تحصل المؤسسة على بطاقة حمراء، بموجبها يجري الإغلاق المؤقت لحين تعديل المخالفة في مهلة لا تتعدى ثلاثة أيام»، موضحاً أن المؤسسة التي تعدل وضعها بعد الحصول على البطاقة الحمراء، تحصل على بطاقة أخرى بيضاء، لتتمكن من ممارسة أعمالها إلى وقت إجراء التفتيش الروتيني لكل المؤسسة، ومن ثم تحصل على تقييم مختلف وبطاقة مختلفة.

وأفاد بأنه لو لم تعمل المؤسسة المخالفة على تعديل الوضع بعد الحصول على البطاقة الحمراء، وبمجرد انتهاء المهلة المقررة، تتضاعف المخالفة، ويستمر الإغلاق، لأن عملها يعتمد على تصحيح المخالفات ذات الأوزان العالية، حتى لو كانت مخالفة واحدة فقط.

وقال الطاهر، إن المؤسسة التي ترتكب مخالفة لا تؤثر بشكل مباشر على سلامة الغذاء، مثل أعطال في الإضاءة، وتأخير في الصيانة، تحصل على بطاقة صفراء، وتمهل إلى حين تصحيح وضعها لتحصل على بطاقة بيضاء، ومن ثم يتغير التقييم في الزيارة الروتينية المقبلة.

وأشار إلى أن المؤسسات المستوفية شروط الرقابة وسلامة الغذاء تحصل على بطاقة خضراء، أي أنه حاصل على أعلى درجات التقييم. وأضاف: «سنبدأ مع بداية 2017 وضع هذه البطاقات وتقييم كل مؤسسة على الواجهة، ليتمكن الزوّار من رؤيتها، وسيشجع الأمر على تحسين أداء المؤسسات والالتزام بالشروط».

وأكد أن المؤسسات أكثر حرصاً على تحسين أدائها ومستوى تقييمها من خلال النظام الجديد، إذ إنها ستحاول مراجعة مختلف إدارات البلدية، في حال انخفاض مستوى الأداء، لتتمكن من تعديل الوضع في أسرع وقت ممكن، والحصول على تقييم عالٍ، لافتاً إلى أنه بمجرد انتهاء التقييم يرسل النظام رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، تتضمن تقريراً شاملاً لصاحب الرخصة عن الزيارة التفتيشية والتقييم.