«إنجاز» لتأهيل المواطنات لسوق العمل يستقطب 610 طالبات

يشهد برنامج «إنجاز للتأهيل لسوق العمل» هذا العام، إقبالاً يعتبر الأكبر منذ تأسيسه بفرعيه في دبي والفجيرة من قبل الطالبات المواطنات، إذ يصل عدد الطالبات اللاتي سيلتحقن في صفوف الدراسة 610 طالبات، منهن 299 طالبة مستجدة، و311 طالبة سيتم تخريجهنّ هذا العام.

وأقيم أول من أمس، في القاعة العامة في مبنى كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، لقاء مفتوح خاص بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد والقدامى، لبرنامج «إنجاز للتأهيل لسوق العمل»، الذي تتبناه الكلية بالتعاون مع كليات التقنية العليا، بموجب الاتفاقية المبرمة في سبتمبر 2013، بهدف دعم وتطوير القوى البشرية المواطنة، والارتقاء بقدراتها المهنية، وتهيئة المناخ الملائم لإكساب المواطنات اللاتي لم يتسنَّ لهن متابعة تحصيلهن العلمي والمهارات الخاصة بسوق العمل، ورفده بخريجات مؤهلات قادرات على أخذ دورهن في بناء اقتصاد الإمارات.

وترأس اللقاء مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، الدكتور محمد عبدالرحمن، وحضره المدير العام لبرنامج إنجاز في كليات التقنية، الدكتور فريد اليحكي، وأعضاء الهيئة التدريسية في فرعي البرنامج بدبي والفجيرة.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن، أهمية النجاح الذي شهده البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية، الذي بدا جلياً من خلال الإقبال من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، التي سعت إلى استقطاب معظم الخريجات للعمل لديها، حيث تم العمل على توظيف أكثر من 98% من الخريجات، مؤكداً أن البرنامج هو ترجمة حقيقية لمبادرة «أبشر»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهو ترجمة لتوجيهات سموه في العمل على توفير المناخ الوطني والفعلي للتعاون البنّاء بين المؤسسات التعليمية الوطنية، بما يضمن العمل الوطني المشترك الذي تتحقق من خلاله المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وأوضح عبدالرحمن، أن إدارة البرنامج استحدثت عدداً من الخطط، تماشياً مع الازدياد الكبير لعدد الطالبات المسجلات، حيث تمت مضاعفة أعضاء الهيئة التدريسية ليصل إلى 33 مدرساً بفرعي البرنامج في دبي والفجيرة، إذ تتكفل الكلية بأعباء نقل الطالبات من وإلى بيوتهنّ من جميع مناطق الدولة وبالمجان.

كما تضمنت خطط العمل وضع آلية جديدة لتوسيع واستقطاب جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة عن طريق توقيع مذكرات تفاهم وتعاون، لتأمين فرص عمل تلائم خريجات البرنامج وهن على مقاعد الدراسة.

وتشجيعاً للطالبات على متابعة تحصيلهن العلمي في مرحلة البكالوريوس، فقد وجه رئيس مجلس أمناء الكلية، جمعة الماجد، بصرف مكافأة شهرية بقيمة 2000 درهم لخريجات البرنامج الراغبات في إكمال دراستهن للحصول على درجة البكالوريوس من كليات التقنية العليا.

يشار إلى أن طالبات الدفعة الجديدة للبرنامج سيلتحقن بمقاعد الدراسة غداً، بفرعي البرنامج بدبي والفجيرة، وتستمر الدراسة لمدة سنتين.