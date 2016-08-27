ورشة حول الأمن الإلكتروني في العين

نفذ برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر)، ورشة توعوية بعنوان: «الأمن الإلكتروني»، ضمن برنامج مشروع نادي أطفال وشباب الدار بمشاركة 45 طالباً وطالبة. وتم خلال الورشة التي أقيمت في مؤسسة التنمية الأسرية في مدينة العين، وتضمنت محاضرات عدة، توعية الطلاب بمخاطر «التنمر الإلكتروني»، وطرق التعامل معه، في حالة تعرض الطلاب له، كما تم توضيح مخاطر سوء استخدام الأجهزة الذكية وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ومن مختلف الفئات العمرية، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التعرف إلى طرق نشر الأخبار من المصادر الموثوقة، والابتعاد عن نشر الشائعات وما يترتب عليها من مساءلة قانونية.

وفي نهاية المحاضرة تم تعريف الطلاب بقانون دولة الإمارات، في ما يخص الجرائم الإلكترونية، والعقوبات القانونية المترتبة عليها.

وتأتي هذه الفعالية إيماناً من برنامج خليفة لتمكين الطلاب بأهمية توحيد الجهود، والعمل ضمن نطاق الشراكة مع جميع القطاعات، لنشر التوعية الإلكترونية، وترسيخ مفهوم الاستخدام الآمن للإنترنت والوسائل التقنية الحديثة، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية للبرنامج، من أجل بناء جيل واعٍ إلكترونياً، وقادر على التعامل مع التحديات المعاصرة.

من جانبه، أشاد المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، بتعاون مؤسسة التنمية الأسرية الكامل من خلال هذه الفعالية، معرباً عن أمله أن تطال هذه الورش جميع أفراد المجتمع، من أجل تأهيلهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع تحديات الفضاء الإلكتروني.