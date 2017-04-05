«محاكم دبي»: 15 مبادرة نوعية في محفظة «سنابل الخير»

أطلقت «محاكم دبي» محفظة «سنابل الخير» سعياً وراء غرس ثقافة العطاء والبذل وعمل الخير بين الأوساط القانونية والقضائية، بما ينسجم مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 عاماً للخير، وفق ثلاثة محاور رئيسة، هي: المسؤولية الاجتماعية، والتطوع، وخدمة الوطن.

وبدأت المحاكم تطبيق 15 مبادرة نوعية، أبرزها ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ «ﺷﻮر»، الذي يستند إلى أهداف سامية تتقاطع مع أحد المحاور الجوهرية لـ«عام الخير» في تعزيز ثقافة التطوع وتعميمها، وتكمن أهمية البرنامج في أهدافه الرامية إلى تقديم اﺳﺘﺸﺎرات قانونية مجانية لـ1000 متعامل خلال العام الجاري.

وقال المدير العام لـ«محاكم دبي»، طارش عيد المنصوري، إن «محفظة (سنابل الخير) تتسم بالتنوع والتكامل، بما تتضمنه من مبادرات تطوعية ومجتمعية وإنسانية وخيرية».

وأضاف: «تشمل (سنابل الخير) ﻣﺒﺎدرة (عون) لتقديم أعمال الخبرة مجاناً ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺪﻋﺎوى للمتقاضين المعسرين، وتأتي مبادرتا (ﻣﺄذون الخير) و(محكّم الخير) استكمالاً لهذا التوجه، كونهما تستهدفان ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ للمأذونين والمحكّمين الأسريين».

وتابع المنصوري أن «خدمة الطباعة المجانية (تعهيد) تستهدف المتقاضين المعسرين ﻣﺎلياً. ومبادرة (الإﺣﺴﺎن) لغير القادرين على تحمل تكاليف الطباعة والترجمة، وﻣﺒﺎدرة (ﺑﻠﻐﺘﻚ) لتوفير ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻐﻴﺮ الناطقين ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ مجاناً، وﻣﺒﺎدرة (ﻓﻨﺮ) لتقديم اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ مجاناً».

وقال إن «محاكم دبي» طورت مبادرة «ﺑﻨﻚ الخير» لإﺷﺮاك موظفيها في خدمة المجتمع، إلى جانب ﺣﻤﻠﺔ «زرع وﺛﻤﺮ»، المقرر إطلاقها في إطار التعاون مع داﺋﺮة اﻟﺸﺆون الإﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ الخيري، للمساعدة في حالات إنسانية مختارة، ومبادرة «اﻟﻮﻗﻒ»، التي تستهدف دعم طلبة الجامعات، و«ﺳﻘﻴﺎ الخير» الموجهة لتقديم المياه والمشروبات مجاناً لمراجعي صالات الخدمات العمالية.

وتضم «سنابل الخير» أيضاً ﻣﺒﺎدرة «ﻋﻨﺪ الطلب»، التي تمكّن متعاملي المحاكم من الحصول ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ داﺧﻞ دﺑﻲ، ومبادرة «ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻚ» لتقديم خدمة التوصيل اﻟمجاني للشيكات.