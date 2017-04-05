أريد عملاً

أنا مواطنة (38 عاماً) من العين، أحمل شهادة الصف الثاني الثانوي، ولدي خبرة عملية سنة ونصف السنة في إحدى الجهات الخاصة، بقسم خدمة العملاء.

تركت عملي عام 2009 بسبب ظرف صحي، ثم عدت للبحث عن وظيفة، فطرقت أبواب التوظيف في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في العين، ولكن لم أوفق، علماً بأن أسرتي، التي تتكون من خمسة أفراد، تعيش ظروفاً حياتية صعبة نتيجة وجود التزامات بنكية وديون على زوجي، لا تبقي من راتبه ما يكفي.

أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في الحصول على وظيفة. (شما)

ظروف صعبة

أنا مواطن (34 عاماً) من دبي، أحمل شهادة الثانوية العامة، ومشكلتي عدم العثور على وظيفة، علما بأنني كنت موظفاً في جهة حكومية، واستمر عملي فيها لست سنوات، لكنني قدمت استقالتي منها بسبب ظروف خاصة مررت بها، ‬ومنذ فترة أبحث عن عمل آخر، ولكن من دون جدوى.

أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل في أسرع وقت ممكن، لأن أسرتي المكونة من تسعة أفراد، تعيش ظروفاً صعبة جداً، فوالدي هو المعيل الوحيد لنا، وراتبه التقاعدي لا يلبي كثيراً من احتياجاتنا اليومية. (عاهد)

تدني الدخل

أنا مواطنة من العين، مطلقة ولدي سبعة أبناء، أحمل شهادة الصف الأول الثانوي، ولدي دورات من مجلس أبوظبي للتوطين، وشهادة في خدمة العملاء.

ومشكلتي هي تدني الدخل. طرقت أبواب التوظيف في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في العين، ولكن لم أوفق في الحصول على فرصة عمل تتيح لي زيادة دخلي.

أناشد المسؤولين في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي. (أم خالد)

مناشدة

أنا مواطنة (39 عاماً) من العين، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، والرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، إضافة إلى دورات في اللغة الإنجليزية والسكرتارية، ولدي خبرة عملية أربعة أشهر في إحدى الجهات الحكومية. ومشكلتي هي البطالة، فأسرتي تمرّ بظروف معيشية سيئة، بسبب صعوبة تلبية احتياجاتها.

قدمت أوراقي في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في العين، لكن لم أوفق في الحصول على فرصة، وأناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة. (ع.ك)