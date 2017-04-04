عمل

أنا مواطنة من العين (25 عاماً)، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، والرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، إضافة إلى شهادة سكرتارية، وأسرتي تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل تدني مصدر الدخل، وحاولت البحث عن وظيفة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، ولم أوفق، ووالدي متقاعد وهو المعيل الوحيد لأسرتي، وراتبه لا يكاد يلبي متطلباتنا، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل، أستطيع من خلاله إعالة نفسي ووالدي على متطلبات الحياة. (نورة)

وظيفة

أنا مواطن من الفجيرة (25 عاماً)، كنت أعمل سابقاً في إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي لمدة ثلاث سنوات، وسبق أن قدمت استقالتي لظروف ألمت بي في تلك الفترة، وأكملت حالياً أربع سنوات بلا عمل، طرقت خلالها أبواباً عدة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، لكن لم أوفق في ذلك، علماً بأن لدي مؤهل الصف الثالث الإعدادي ودورات من عملي السابق، لذا أتمنى العثور على وظيفة أستطيع من خلالها إعالة أسرتي على متطلبات الحياة.(جمال)

أريد عملاً

أنا مواطنة من مدينة الذيد (26 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ سنتين، طرقت خلالهما أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي والشارقة، لكن لم أوفق، علماً بأني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، وأسرتي مكونة من 10 أفراد وتعيش ظروفاً صعبة، والراتب التقاعدي لوالدي لا يكفي احتياجات الأسرة ومتطلبات الحياة، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد عمل أستطيع من خلاله مساعدة أسرتي.(س.س)

مصدر دخل

أنا مواطنة من دبي (39 عاماً)، أبحث عن عمل منذ فترة، طرقت خلالها أبواباً عدة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي، ولكن لم أوفق، علماً بأن لدي مؤهل الثاني الثانوي ودورات أخرى، وأكمل دراستي للحصول على شهادة الثانوية العامة، وتمر أسرتي بظروف معيشية صعبة بعد وفاة والدي، والمعيل الوحيد لنا أخي الذي يعمل في قطاع حكومي براتب لا يكفي متطلبات الحياة، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل يكون مصدر دخل لأسرتي يعينها على متطلبات الحياة.(فاطمة)