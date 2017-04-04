«بيت الخير» تنجز وقف الورقاء الثاني

انضم وقف الورقاء الثاني إلى أوقاف جمعية «بيت الخير»، البالغ عددها 19 وقفاً، والذي أقيم على أرض مساحتها 1393.57 متراً مربعاً، منحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعماً للأسر المتعففة والفئات المستفيدة من برامج الجمعية ومشروعاتها الخيرية المختلفة. ويأتي إطلاق هذا الوقف ضمن توجهات الجمعية الجديدة لزيادة الأوقاف وتثميرها، بعد أن وجه مجلس إدارة الجمعية بإنجاز وقف جديد كل عام.

وأعلن المدير التنفيذي للجمعية، عابدين طاهر العوضي، أن «الجمعية استلمت الوقف، وتم تشغيله مع بداية شهر مارس الماضي، وبدأت عمليات التأجير»، مشيراً إلى أن «الوقف الجديد يتكون من طابق للمواقف، وطابق أرضي، وخمسة طوابق ونادٍ صحي، ويضم 30 شقة، وتم طرح أسهمه الوقفية للجمهور، حيث غطت الأسهم التي تبرعوا بها كلفة البناء التي بلغت 27 مليون درهم». وأكد أن «اهتمام الجمعية بالوقف ينبع من استراتيجية راسخة رسمتها منذ تأسيسها، حيث يشكل بطابعه التطوعي البحت رافداً أساسياً لموارد الجمعية وموجوداتها، التي تساعد على استمرار الدعم لآلاف الأسر المتعففة ومحدودة الدخل والأرامل والأيتام والمرضى والمسنين، وغيرهم».