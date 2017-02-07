عمل

أنا مواطن من الفجيرة (‬28 عاماً)، حاصل على الثانوية العامة، ولدي خبرة لمدة أربع سنوات في إحدى الجهات الحكومية في مجال الشؤون الإدارية، إضافة إلى دورات عدة، وتركت العمل لظروف صحية مررت بها، وأسرتي مكونة من ثلاثة أفراد، وليس لي مصدر دخل، وأبحث عن عمل منذ ثلاث سنوات، دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي ومساعدة أسرتي على ظروف الحياة. (فهد)

وظيفة

أنا مواطن من عجمان (24 عاماً)، أبحث عن عمل منذ ثلاث سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، لكن دون جدوى، علماً بأني حاصل على الشهادة الابتدائية ودورات أخرى، ولدي خبرة عملية في جهة حكومية لمدة خمس سنوات، وأمر بظروف معيشية صعبة، إذ ليس لدي مصدر دخل وأعيش على مساعدات من والدتي التي تحصل على إعانة من الشؤون الاجتماعية، وتتراكم علي متأخرات إيجارية لدرجة أنني مهدد بالطرد من السكن، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة أستطيع من خلالها إعالة أسرتي. (م.أ)

أريد عملاً

أنا مواطن من دبي (26 عاماً) حاصل على شهادة الصف السادس ودورات في اللغة الإنجليزية والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وكنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة، وتركت العمل لظروف عائلية، وأبحث عن عمل منذ أربع سنوات، دون جدوى، ولا يوجد لدي مصدر دخل إلا مساعدات أحصل عليها من والدي المتقاعد، وراتبه التقاعدي لا يكاد يلبي متطلبات الحياه اليومية، في ظل ارتفاع الأسعار، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة أستطيع من خلالها أن أعيل نفسي وأسرتي. (محمد)

مصدر دخل

أنا مواطن من دبي (38 عاماً)، لدي ثلاثة أطفال، أحمل الشهادة الابتدائية، وكنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية، وتركت العمل لظروف خاصة، وأجيد اللغة الإنجليزية، وقد طرقت أبواباً عدة في مؤسسات ودوائرحكومية وخاصة في دبي والشارقة، لكن لم أوفق، وأكملت حالياً أربع سنوات وأنا عاطل عن العمل، ومصدر دخلي فقط من مساعدات الأهل والأقارب، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة توفر لي مصدر دخل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي. (عبدالله)