متبرعتان تسهمان في تخفيف آلام «عبدالله»

تكفلت متبرعتان بسداد 16 ألفاً و250 درهماً، كلفة علاج المريض (عبدالله) لمدة خمسة أشهر، الذي يعاني «السكري الحاد»، ما أدى إلى إصابته بغرغرينا، الأمر الذي أدى إلى بتر قدمه اليمنى، ويحتاج إلى تناول أدويته بانتظام، وتبلغ كلفتها نحو 3250 درهماً شهرياً، حيث تكفلت المتبرعة الأولى بسداد 9750 درهماً كلفة العلاج لمدة ثلاثة أشهر، وسددت الثانية مبلغ 6500 درهم، كلفة العلاج لمدة شهرين.

(عبدالله) أصيب بـ(غرغرينا) ما أدى إلى بتر قدمه اليمنى.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعتين، وإدارة خدمة المرضى في مستشفى المفرق بأبوظبي، لتحويل مبلغ المساعدة إلى حساب المريض.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، قصة معاناة (عبدالله ـ يمني - 75 عاماً) مع مرض السكري، الذي تسبب في إصابته بغرغرينا، الأمر الذي أدى إلى بتر قدمه اليمنى. ووفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى المفرق في أبوظبي، فهو يحتاج إلى تناول أدوية بانتظام كلفتها نحو 3250 درهماً شهرياً.

وسبق أن روى (عبدالله)، لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناته مع مرض السكري، قائلاً إن المشكلة بدأت منذ 23 عاماً، واستطاع أن يتعايش مع المرض، وكان مواظباً على تناول أدويته العلاجية في أوقاتها.

وأضاف: «في عام 2006، شعرت بآلام شديدة في قدمي اليمنى، قبل أن يصيبها تورم واحمرار شديدان في الجزء السفلي منها، تبع ذلك خروج نزيف من الصديد على حواف المناطق المسودة في الرجل، وخروج رائحة كريهة».

وتابع أن أحد أصدقائه سارع بنقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى المفرق، حيث أجريت له تحاليل وفحوص مخبرية، وأكد له الطبيب المعالج ضرورة إدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قسطرة قلبية، وبتر رجله اليمنى.

وأضاف: أن «التأمين الصحي غطى تكاليف العملية الجراحية والأدوية الشهرية، وخضعت لعلاج طبيعي، وتدهور حالتي الصحية دفعني إلى ترك العمل».