«أبوفاطمة» يعجز عن سداد كلفة علاج مولودته

يعجز «أبوفاطمة» عن سداد 30 ألفاً و500 درهم، كلفة عملية جراحية أجريت لطفلته الرضيعة والإقامة في قسم العناية المركزة، إذ كانت تعاني عند ولادتها تشوهاً خلقياً نادراً (المثانة خارج الجسم، وتباعد في عظام الحوض)، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير المبلغ.

وأظهر التقرير الطبي الصادر من مستشفى لطيفة في دبي، أن «الولادة تمت بشكل طبيعي، لكن تبين بعدها أن مثانة المولودة خارج جسمها، إضافة إلى تباعد في عظام الحوض، ما استدعى إجراء عملية جراحيةلها، لإعادة المثانة إلى وضعها الطبيعي».

وقال «أبوفاطمة»، لـ«الإمارات اليوم»، إن «كل متابعات الحمل لزوجتي كانت طبيعية، وليس فيها أي مشكلات، وقد خضعت لعملية ولادة طبيعية بمستشفى زليخة في الشارقة، وبعد الولادة تبين أن مثانة المولودة خارج جسمها، وتم إيداعها قسم العناية المركزة، لمتابعة حالتها الحرجة».

وأضاف: «طلب مني الأطباء نقلها إلى مستشفى لطيفة في دبي، لمتابعة حالتها، فنقلناها إلى هناك، وبعد معاينة الطبيب لحالتها وقراءة تقاريرها، قرر إجراء عملية جراحية لإعادة المثانة إلى وضعها الطبيعي، وتصحيح عظام الحوض المتباعدة». وتابع «أبوفاطمة»: «نجحت العملية في إعادة كل شيء إلى وضعه الطبيعي، وبلغت فاتورة العلاج 30 ألفاً و500 درهم، لكن ظروفي المالية الصعبة التي أمر بها حالت دون سداد المبلغ»، مضيفاً «فاطمة هي الابنة الثالثة لأسرتي المكونة من خمسة أشخاص، وراتبي 7000 درهم، أدفع منه شهرياً 3000 درهم لإيجار المسكن، و2500 درهم للأقساط البنكية، والباقي لمتطلبات الحياة اليومية».

وأعرب عن أمله أن يمد فاعل خير يد المساعدة له، لسداد المبلغ المترتب عليه، حتى يستطيع استخراج شهادة ميلاد طفلته.