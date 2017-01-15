«إي مارت» منصة ذكية للقطاع العقاري في دبي

يوفر التطبيق الذكي «إي مارت»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، منصة عقارية إلكترونية متكاملة، تعمل على الهواتف والأجهزة المتحركة الذكية.

ويعرض التطبيق حركة السوق العقارية في إمارة دبي، من بيع وتأجير، وفقاً لمعلومات ومؤشرات معتمدة وموثقة من دائرة الأراضي والأملاك، ويتيح الفرصة للراغبين من الملاك والمطورين والوسطاء العقاريين في عرض عقاراتهم للبيع المباشر أو المزاد الإلكتروني، بهدف تسهيل عملية البيع وتحقيق أعلى سعر ممكن، من خلال استقطاب أكبر عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري في الإمارة من جميع أنحاء العالم.

كما يتيح التطبيق للملاك، وشركات الإدارة، فرصة عرض العقارات الشاغرة للتأجير، من خلال نظام «إيجاري»، ليتمكن زائرو ومقيمو إمارة دبي من البحث عن العقارات الشاغرة، من خلال التطبيق. ويدعم التطبيق العمل باللغتين العربية والإنجليزية، ويوفر اختياراً خاصاً لمعرفة القيمة السعرية للعقار، سواء للإيجار أو التملك بعملات مختلفة.

وتوفر واجهة المستخدم الرئيسة للتطبيق خريطة تفاعلية، تدعم تقنية تحديد المواقع (جي بي إس)، التي تظهر للمستخدم مكان العقار الذي يرغب في استئجاره، أو تملكه.

ويشمل التطبيق خدمة المزادات، التي تتيح لملاك العقارات أو المطورين العقاريين، طرح ما لديهم من وحدات عقارية للبيع في شكل مزاد إلكتروني، مع تحديدهم أقل وأعلى سعر ونوع العقار، والأمر نفسه تتيحه لمن يرغب في الاستئجار أو التملك، إذ يستطيع المشاركة في المزاد.

وخدمة البيع المباشر، التي تتيح للملاك والمطورين عرض ما لديهم مباشرة، بشكل يسمح للراغبين في الشراء أو الاستئجار الوصول المباشر إلى ما يبحثون عنه.