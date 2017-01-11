متبرعتان تتكفلان بطرف اصطناعي لـ «أم محمد»

تكفلت متبرعتان بسداد مبلغ 28 ألف درهم، كلفة طرف اصطناعي لـ«أم محمد»، التي فقدت قدمها بسبب معاناتها مرض السكري الذي سبب لها غرغرينا، ما اضطر أطباء مستشفى راشد إلى بتر قدمها اليمنى.

التحرك بسهولة أعربت «أم محمد» عن سعادتها وشكرها العميقين للمتبرعتين، لوقفتهما الكريمة معها في معاناتها، في ظل الظروف المالية والنفسية الصعبة التي تمر بها، مشيرة إلى أنها كانت عاجزة عن الحركة، وعبئاً على أسرتها، لكن بعد تركيب الطرف الاصطناعي ستستطيع التحرك بسهولة، ما يجعلها تعيش حياتها بصورة طبيعية من جديد.

ونسّق «الخط الساخن» مع المتبرعتين وإدارة المالية في هيئة الصحة في دبي، لتحويل مبلغ المساعدة إلى حساب المريضة في المستشفى، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، قصة معاناة المواطنة (أم محمد) مع مرض السكري، الذي تسبب في إصابتها بغرغرينا، وأدى إلى بتر قدمها اليمنى، ووفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى راشد، كانت تحتاج إلى طرف اصطناعي تبلغ كلفته 28 ألف درهم، حتى تتمكن من التحرك دون مساعدة من أحد. وسبق أن روت «أم محمد»، البالغة من العمر 52 عاماً، قصتها لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «كنت أعاني مرض السكري منذ 10 سنوات، واستطعت التعايش مع المرض، وكانت حالتي الصحية جيدة، ومنذ عام بدأت أعاني مشكلات صحية، وفي شهر سبتمبر الماضي أصبت بغرغرينا في القدم اليمنى، وكانت حالتي الصحية حرجة، وتم إدخالي إلى قسم الطوارئ في مستشفى راشد، وخضعت لعملية جراحية لبتر القدم المصابة، ورقدت في المستشفى لمدة 10 أيام، وبعدها خضعت لعلاج طبيعي في مستشفى راشد لمدة ثلاثة أشهر، وكنت أتنقل بكرسي متحرك، وأكد الأطباء في مستشفى راشد حاجتي إلى طرف اصطناعي». وأضافت أن «كلفة الطرف الاصطناعي، حسب ما يشير إليه كشف الأسعار الصادر من مركز بيست كير في دبي نحو 28 ألف درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة»، موضحة أن أسرتها مكونة من ثلاثة أبناء، أحدهم يعمل في جهة حكومية في الفجيرة براتب 9000 درهم، وزوجها يتقاضى راتباً تقاعدياً 10 آلاف درهم، بالكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها، في ظل الظروف التي يمرون بها، مشيرة إلى أن ظروف الزوج والابن تحول دون القدرة على التكفل بنفقات الطرف الاصطناعي الذي تحتاج إليه.

وأشارت إلى أن بتر قدمها أثر سلباً في نفسيتها، وأصبحت أسيرة الكرسي المتحرك، وتشكل عبئاً على أبنائها في التنقل، مؤكدة أنها تكره الإحساس بالعجز، ولا تريد أن تكون عبئاً على أفراد أسرتها. وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى راشد بأن «المريضة تعاني مرض السكري، ودخلت المستشفى في شهر سبتمبر الماضي، تعاني الغرغرينا في الرجل اليمنى، وبالتالي تم بتر ساقها اليمنى، وإجراء عملية جراحية لها، وحالياً تحتاج إلى طرف اصطناعي تبلغ كلفته 28 ألف درهم».