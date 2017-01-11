«دبي للثقافة» تدعم «نحن معكم»

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) عن توفير الدعم لملتقى «نحن معكم»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وذلك على مدى أسبوع كامل خلال الفترة من السادس إلى 13 يناير الجاري.

وستكون مشاركة «دبي للثقافة» في الملتقى ممثلة بمكتبة دبي العامة للسنة الثالثة على التوالي، في الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز وتأهيل ذوي الإعاقة، وصقل مواهبهم وإمكاناتهم لدمجهم في المجتمع، وتأكيد مساهمتهم الفاعلة فيه، ودعم فئتي الشباب والأسر المنتجة، وتعتزم الهيئة تسجيل حضورها بأركان مختلفة، من أهمها ركن المطالعة والقراءة، وركن التعلم الذاتي، وركن الألعاب التعليمية، وركن سينما المكتبة، وركن الحكواتي.

وقال مدير إدارة المكتبات العامة في الهيئة، فهد المعمري، إن «ملتقى (نحن معكم) فرصة لنا للتأكيد على دور فريق المسؤولية المجتمعية في الهيئة في التواصل مع كل فئات المجتمع، كما يساعدنا على إبراز رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي والأدبي والفني في الإمارة، ودعم حب القراءة والاطلاع لدى الجميع. ومن خلال علاقتنا الاستراتيجية كراعٍ فضي للحدث، سنحرص على تعزيز برامج الملتقى الذي يستقطب قاعدة جماهيرية واسعة، والمساعدة على تحقيق أهدافه المنشودة».

وستثري أنشطة مكتبة دبي العامة برنامج الملتقى الحافل بالفعاليات، بما في ذلك العروض الترفيهية للأطفال، إضافة إلى أركان المأكولات الشعبية والحرف اليدوية، والمعرض المخصص لمنتجات الأسر المنتجة.

يذكر أن شبكة فروع «مكتبة دبي العامة» تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبعاً للأطفال، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض، وقاعات دراسية. وتتصل فروع المكتبة ببعضها بأنظمة الكمبيوتر التي تربطها بمكتبات حديثة أخرى، ما يتيح للأعضاء فرصة الاطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب التي تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، باللغتين العربية والإنجليزية.