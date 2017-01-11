شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة لتدريب الشباب

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن إطلاق مبادرة لـ«عام الخير» ضمن رزمة مبادرات قادمة، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 عاماً للخير.

والمبادرة عبارة عن تخصيص مقعدين للشباب في الدورات التدريبية التي ينظمها معهد تدريب الشرطة أسبوعياً، بالتعاون والتنسيق مع مجلس رأس الخيمة للشباب، وستدخل المبادرة حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجانب التدريبي لدى الشباب، وتحفيزهم على المساهمة المجتمعية، لما لذلك من أثر تنموي مستدام على المجتمع، وذلك تحقيقاً لرؤية «عام الخير».

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن «عام الخير» الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة يمثل فرصة سانحة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة لتبني المساهمة المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات.

ولفت إلى أن مبادرة شرطة رأس الخيمة تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية، لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الإيجابية، والارتقاء بتطوير مهاراتهم التدريبية التي تساعدهم في خدمة تطلعاتهم وأهدافهم، وفي النهاية تحقق حاجاتهم التنموية المجتمعية.

وأوضح أن المبادرة التي أطلقها رئيس الدولة بأن يكون عام 2017 عام الخير تؤكد السير على نهج التكامل في مسيرة التنمية، الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورسّخه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي يؤكد أهمية عملية تعزيز منظومة القيم الإنسانية في المجتمع والأجيال الصاعدة، لتسهم في البناء المادي والثقافي والمعنوي للإمارات، والتفاني في خدمة الوطن، حفاظاً على إنجازاته التي تحققت ببذل الجهود المخلصة للقيادة والشعب.

يذكر أن مبادرة شرطة رأس الخيمة تعتبر الأولى، وستتلوها لاحقاً مجموعة وحزمة من المبادرات خلال عام 2017، وحسب خطة ورؤية الشرطة لعدد من المناسبات المختلفة على مستوى الدولة، وضمن أجندة مبرمجة لتفعيل هذه المبادرات.

كما أن شرطة رأس الخيمة فتحت المجال لمنتسبي القيادة لتقديم مقترحاتهم ومبادراتهم التي تخدم «عام الخير»، وسيتم اختيار المبادرة والفكرة التي تناسب التطلعات المنشودة لـ«عام الخير»، وسيتم تبنيها

وتنفيذها انطلاقاً من جانب تشجيع وتحفيز منتسبي القيادة على دعم المبادرة وتحقيق أهدافها المنشودة.