خلوة عصف ذهني لـ «عام الخير» في مخيم الإسعاف الشتوي

بادرت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بعقد جلسة عصف ذهني لفريق القيادة بمخيم الخير الشتوي في منطقة العوير، لمناقشة المبادرات المبدعة التي تدعم تحقيق شعار «عام الخير 2017»، في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، العام الجاري «عام الخير»، ومواكبة لمبادرة «بنك الإمارات للطعام»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حضر الخلوة المدير التنفيذي، خليفة بن دراي، ومديرو الإدارات، ومديرو المكاتب، ورؤساء الأقسام، واستهلت الجلسة بتوضيح شعار عام الخير 2017، ورموزه الفنية واللونية، ومرتكزات الشعار الثلاثة، وهي العمل التطوعي، وخدمة الوطن، والمسؤولية المجتمعية.

وقدم المشاركون في الجلسة أفكاراً ريادية لتحقيق تلك المرتكزات، إضافة إلى مبادرات حيوية سيتم تنفيذها خلال 2017، ضمن مسيرة العمل المستدام والمسؤول، الذي تحرص المؤسسة على تقديمه لتحقيق رسالتها وإسعاد موظفيها والمتعاملين معها. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن إطلاق «عام الخير» سيكتسب أهمية خاصة كمبادرة لها بعد محلي وإقليمي، وكقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية تسعى إلى ترجمة محاور الخيرية في الإمارات، من أجل ترسيخ ثقافة العطاء، والمسؤولية الإنسانية، والعمل التطوعي.