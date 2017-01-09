وظيفة

أنا مواطنة من دبي، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، ولدي خبرة عملية في مجال الشؤون الإدارية (5 سنوات) وأجيد اللغة الإنجليزية.

قدمت طلبات عمل في جهات عدة في دبي، ولكن لم أوفق في الحصول على وظيفة، بل لم أجد مؤسسة ترغب في إجراء مقابلة معي.

أشعر بأن لدي قدرة على الإنتاج، وأريد المساهمة في بناء وطني، لذا أتمنى أن يصل صوتي إلى المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة، وأن يساعدوني في العثور على وظيفة أخدم بها مجتمعي. (ظ.ر)

وضع صعب

أنا مواطن من الشارقة (23 عاماً)، أحمل الشهادة الإعدادية. مشكلتي هي البطالة، فقد طرقت أبواب العمل في جهات حكومية وخاصة في الشارقة ودبي، لكن دون جدوى، علماً بأن الظروف المعيشية لأسرتي لا تسمح لي بالمكوث في المنزل بلا عمل، بسبب صعوبة وضعنا المالي.

لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل، حتى أعيل نفسي وأسرتي، وأتمكن من الوفاء بمتطلبات الحياة. (ع.م)

بطالة

أنا مواطنة من الفجيرة، حاصلة على بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة الإمارات، ولدي خبرة ثلاث سنوات في مجال الشؤون الإدارية، في إحدى الجهات الحكومية.

مشكلتي هي البطالة، فأنا أبحث عن وظيفة منذ أربع سنوات. وخلال رحلة بحثي طرقت أبواب العمل في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في الفجيرة والشارقة ودبي، لكن لم أوفق في الحصول على فرصة.

لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل. (م.م)

عمل

أنا مواطن، أقيم في كلباء، حاصل على شهادة الثانوية العامة. مشكلتي هي عدم العثور على وظيفة، على الرغم من أنني طرقت أبواب التوظيف في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة عدة.

ومما يزيد الوضع صعوبة أن ظروف أسرتي المعيشية سيئة، ولا تسمح لي بالمكوث في المنزل بلا عمل.

لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل. (م.ح)