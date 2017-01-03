العفاسي يدعو إلى التفاعل مع عام الخير

دعا المنشد الكويتي مشاري بن راشد العفاسي، مختلف فئات المجتمع إلى التفاعل مع مبادرة عام الخير.

وأثنى خلال أمسية إنشادية على مسرح ملتقى زايد بن محمد العائلي، على إعلان العام الجاري، عاماً للخير، مؤكداً أن «هذا النهج ليس بغريب على الإمارات، ويعكس النهج الذي تبنته منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع دون مقابل، فالإمارات هي بلد الخير».

وأحيا العفاسي الأمسية وسط حضور كبير من الزوار من الرجال والنساء والأطفال، على مسرح الملتقى التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بمنطقة الخوانيج الأولى.

وقدّم العفاسي مجموعة مختارة من أناشيده للجمهور، إضافة إلى أناشيد حصرية للملتقى.

وينظم ملتقى زايد بن محمد العائلي برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، ويستقبل الملتقى الزوار يومياً حتى الرابع من مارس المقبل.