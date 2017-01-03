«آل مكتوم الخيرية» ترسل مساعدات إلى قرى في صعيد مصر

أرسلت هيئة آل مكتوم الخيرية قافلة عاجلة من المساعدات إلى إحدى القرى النائية في محافظة أسيوط المصرية، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة.

وتم توزيع القافلة التي تشتمل على المواد الغذائية والأغطية والملابس الشتوية إلى جانب المواد الضرورية الأخرى على العشرات من الأسر الأكثر احتياجاً في قرية عرب العطيات.

وأكد عضو مجلس أمناء الهيئة ميرزا الصايغ، اهتمام الهيئة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف دعم الأسر الأكثر فقراً في صعيد مصر.

من جهة أخرى، كرمت هيئة آل مكتوم الخيرية رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص تقديراً لجهوده في التطوير والنهوض بالجامعة في المجالات العلمية والأكاديمية، التي تعتبر من صميم اهتمامات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالعلم والعلماء وخصص العديد من الجوائز العلمية لتشجيع العلماء.

وسلم التكريم مستشار الهيئة في مصر الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، الذي نقل للدكتور أحمد عبده جعيص تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتمنياته له بدوام التوفيق، وأن تظل جامعة أسيوط في مصاف الجامعات العالمية الكبرى.

من جهته، أثنى جعيص خلال حفل التكريم على جهود الهيئة في صعيد مصر، ودعمها للأسر الفقيرة التي غطت حاجات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال المساعدات العاجلة وإقامة المشاريع التنموية.

كما وجه الدعوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لزيارة الجامعة والإطلاع على ما وصلت إليه من تقدم ورقي.

وشهد الحفل تكريم عشرات المتطوعين الذين أسهموا في نشاطات هيئة آل مكتوم الخيرية خلال هذا العام، حيث تم توزيع شهادات التقدير بحضور بعض المسؤولين في المحافظة، والعديد من الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.