متبرع يتكفل بشراء كرسي متحرك لـ «عبدالواحد»

تكفل متبرع بسداد مبلغ 17 ألفاً و427 درهماً، كلفة كرسي متحرك بمواصفات خاصة للطفل الباكستاني «عبدالواحد» البالغ من العمر 12 عاماً، ويعاني إعاقة جسدية منذ الولادة، وتشوهات خلقية في المفاصل والركب، ما سبب له عدم القدرة على الحركة، وأعرب والد الطفل عن سعادته وشكره العميقين للمتبرع، لوقفته الكريمة إلى جانب طفله في ظل الوضع الذي يمرون به، مشيراً إلى أن هذا التبرع أسعد الطفل وأسرته، ورسم البسمة على وجه طفله المعاق.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع وشعبة الخدمة الاجتماعية في مستشفى لطيفة لتحويل المبلغ إلى حساب المريض، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، قصة معاناة الطفل (عبدالواحد ـ 12 عاماً ــ باكستاني) مع الإعاقة الجسدية التي يعانيها منذ الولادة، وكذلك التشوهات الخلقية في المفاصل والركبتين، ما سبب له عدم القدرة على الحركة، وعجز والده عن شراء كرسي متحرك بمواصفات خاصة، بـ17 ألفاً و427 درهماً، بسبب ظروفه المالية الصعبة.

وسبق أن روى والد المريض قصة معاناة «عبدالواحد» مع المرض، قائلاً: «طفلي كان يعاني إعاقة حركية منذ ولادته، وبين فترة وأخرى كان يعاني مشكلات صحية أخرى، وكنت أتردد على المستشفيات لعلاجه، لكن في الآونة الأخيرة دخل مستشفى لطيفة، وتبين بعد معاينة الأطباء أنه يحتاج إلى كرسي متحرك بمواصفات خاصة يساعده على الحركة، تبلغ كلفته 17 ألفاً و427 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، في ظل الظروف التي أمرّ بها، وطفلي في حاجة ماسة إلى هذا الكرسي كي يساعده على الحركة، لأنه حالياً مُقعد، ولا يستطيع الحركة». وأضاف أنه يعول أسرة مكونة من أربعة أفراد، ويعمل في جهة خاصة براتب 6400 درهم، يذهب منه 3000 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والبقية لمصروفات الحياة ومتطلباتها.