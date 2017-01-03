وظيفة

أنا مواطنة من الفجيرة (24 عاماً)، حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم التطبيقية، ودورات عدة، وحاولت البحث عن عمل في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة من دون جدوى، والمشكلة أن ظروفي العائلية لا تسمح لي بالبقاء في المنزل بلا عمل، خصوصاً أن والدي يعول أسرة كبيرة ودخله الشهر متدنٍ، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي وأفراد أسرتي. (أ.م)

عمل

أنا مواطنة من عجمان (25 عاماً)، حاصلة على دبلوم في الأعمال التطبيقية من كلية التقنية ولدي خبرة في العمل في خدمة العملاء، إضافة إلى دورات عدة في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وزوجي يواجه ظروفاً مالية صعبة، فهو يعمل في إحدى الجهات الحكومية، وراتبه لا يلبي احتياجات الأسرة المكونة من خمسة أفراد، وحاولت الوقوف إلى جانبه، وطرقت أبواب جهات حكومية وخاصة، من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين مساعدتي في العثور على عمل. (م.م)

أريد عملاً

أنا مواطن من الفجيرة (‬28 عاماً)، حاصل على الثانوية العامة، ودورات عدة، وأعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وكنت أعمل لمدة اربع سنوات في إحدى الجهات الحكومية في مجال الشؤون الإدارية، واضطررت إلى ترك العمل لظروف صحية، وحالياً ليس لدينا مصدر دخل، وأبحث عن عمل منذ ثلاث سنوات من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي ومساعدة أسرتي. (ف.س)