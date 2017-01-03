«الرقابة الغذائية» باقة خدمات ذكية متكاملة

يهدف التطبيق الذكي الخاص بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى توفير باقة متكاملة من الخدمات للمتعاملين مع الجهاز، تشمل معلومات وخدمات تفاعلية.

ويتضمن التطبيق معلومات وخدمات تفاعلية للمتعاملين تشمل الخدمات الزراعية والبيطرية، وإمكانية البحث ضمن الفئات المحددة، مثل المكاتب الإدارية، ومراكز خدمة المتعاملين، والعيادات البيطرية، ومراكز توزيع الأعلاف، ومحطات الري، ومراكز الأبحاث والمخازن.

ويضم التطبيق معلومات وروابط إلكترونية لقنوات التواصل مع الجهاز، ومنها حسابات «فيس بوك» و«تويتر»، وتتيح قاعدة البيانات المتوافرة عليه للمستخدم إمكانية الاطلاع على السياسات والتشريعات الصادرة عن الجهاز.

وتشمل خدمات التطبيق جانباً تعريفياً بمشروع «سلامة زادنا»، وهو نظام عملي لإدارة سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية الصغيرة والمستقلة في إمارة أبوظبي، وتم تطويره من قبل الجهاز، بعد القيام بمقارنات معيارية واسعة وأبحاث محلية مكثفة، وهذا النظام يمثل الحد الأدنى من متطلبات الجهاز اللازمة لتحقيق السلامة الغذائية، إلا أن تشجيع المنشآت الغذائية على الارتقاء بمستويات أعلى سيتم من خلال عملية تحسين مستمرة على المدى البعيد.

ويتيح التطبيق الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية لسكان إمارة أبوظبي تقديم البلاغات ضد المنشآت أو الممارسات الغذائية، عبر التقاط الصور، وتحديد موقعها من خلال الخرائط التفاعلية، ليتولى التطبيق بعدها إنشاء بلاغ لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الذي يحيل البلاغ إلى القسم المختص لاتخاذ الإجراء اللازم.

ويوفر التطبيق زاوية مخصصة لبث معلومات دورية تهدف إلى نشر ثقافة التفتيش الذاتي بين المستهلكين.

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