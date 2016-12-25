تكاليف الأدوية

أنا باكستاني، لديّ أربعة أطفال، يبلغ أصغرهم سنة ونصف السنة، ويعاني تليفاً في الرئة، أدخلته مستشفى لطيفة، وتبين أنه يحتاج إلى مراجعات وأدوية تبلغ كلفتها 20 ألف درهم.

المشكلة أن المبلغ المطلوب يتجاوز إمكاناتي المالية المتواضعة، إذ أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم، أسدد منه إيجار المسكن، وأناشد الميسورين من أهل الخير مساعدتي في سداد كلفة علاج طفلي. «أبو افتخار»

وظيفة

أنا مواطنة من العين، أبلغ 36 عاماً، حاصلة على شهادة جامعية، ودورات مختلفة، إضافة إلى شهادة خبرة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

ومشكلتي هي البطالة، فأنا أبحث عن وظيفة أستطيع من خلالها مساعدة أسرتي التي تمر بظروف مالية صعبة، لكنني لم أوفق في الحصول على فرصة.

أناشد المسؤولين، في الجهات الحكومية والخاصة، مساعدتي في العثور على عمل. (فاطمة)

بطالة

أنا مواطنة من الشارقة، أبلغ 28 عاماً، حاصلة على الصف الثاني الإعدادي، وأجيد استخدام الحاسب الآلي.

مشكلتي هي عدم العثور على وظيفة على الرغم من أنني طرقت أبواب العمل في جهات حكومية وخاصة عدة، في دبي والشارقة.

أناشد المسؤولين مساعدتي في العثور على عمل، أستطيع من خلاله مساعدة أسرتي، التي تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل وجود أقساط بنكية على زوجي. (آمنة)

عمل

أنا مواطنة من دبي، أبلغ 38 عاماً، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ولديَّ خبرة في مجال السكرتارية لمدة تسع سنوات.

أملي أن أحصل على وظيفة، فأنا أبحث عن فرصة عمل منذ سنتين تقريباً، لكن بلا جدوى.

أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة، تتيح لي مساعدة زوجي على الوفاء بالتزاماته المالية، وتلبية متطلبات الحياة. (ع.ص)