«دبي للثقافة» منظومة ذكية عن المناطق التراثية

يوفر التطبيق الذكي «دبي للثقافة»، التابع لهيئة دبي للثقافة والفنون، معلومات تاريخية وجغرافية بطرق تفاعلية ومبتكرة، عن أهم المناطق التراثية والأثرية والسياحية في الإمارة، كما يتيح لمحبي التقنية فرصة قضاء أوقات مفيدة وممتعة، مع محتوياته التي تسلط المزيد من الضوء على إمارة دبي.

ويستخدم التطبيق وسائط متنوعة، بما في ذلك تقنيات الواقع الافتراضي، والصور الجوية عبر تقنية الطائرات بدون طيار، وتقنية الخرائط التفاعلية والمواقع والمعلومات التاريخية، كل ذلك من أجل نشر المعرفة الثقافية والتراثية بين مختلف مكونات المجتمع.

ويقدم التطبيق تفاصيل ومعلومات قيّمة عن المواقع التراثية والوجهات الثقافية في إمارة دبي، إضافة إلى خدمة الدليل السياحي الذكي.

عند التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، يمكن للمستخدمين توظيف التطبيق للتعبير عن آرائهم والتفاعل في ما بينهم حول المشهد الإبداعي، فضلاً عن مشاركة اهتماماتهم الثقافية مع أناس آخرين من شتى أنحاء العالم.

وتضم الخيارات الرئيسة في واجهة المستخدم الخاص بالتطبيق 13 اختياراً، تشمل ثقافتنا الحية التي تظهر بعض المواقع الأثرية عبر التصوير الحي للطائرات بدون طيار، ثم جدول فعاليات الإمارة الثقافية والتراثية، والخارطة الثقافية، وتفضيلات المستخدم، واختيار المشاركة في استبيان التطبيق، وبعض المعلومات عن التطبيق، وخياراً يشمل الخدمات كافة التي تقدمها الهيئة، وخياراً يتيح للمستخدم تقديم مقترحاته للهيئة.

إضافة إلى خيار الأسئلة المتكررة عن التطبيق والهيئة، وسياسة الخصوصية، وتقييم المستخدم للتطبيق، ومشاركته مع معارفه وأصدقائه.

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