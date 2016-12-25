متبرع يسدد 82 ألف درهم كلفة علاج «أبو شهد»

سدد متبرع 82 ألف درهم كلفة العلاج الكيماوي لـ«أبو شهد»، الذي يعاني السرطان، ونسق «الخط الساخن»، لتحويل مبلغ المساعدة لحساب المريض في مستشفى دبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة المريض مع السرطان، في 13 من الشهر الجاري، إذ إنه يحتاج إلى خمس جلسات من العلاج الكيماوي، كلفتها 82 ألف درهم، لكن ظروف أسرته المالية الصعبة لا تسمح بتأمين المبلغ.

وكانت زوجة المريض قد روت قصة معاناته مع المرض، قائلة: «في شهر مايو من العام الماضي، أصيب زوجي بأوجاع شديدة في الظهر والساقين، جعلته غير قادر على الحركة نهائياً، فنقلناه إلى إحدى العيادات الخاصة في الشارقة، وأظهرت نتائج الفحوص أن لديه التهاباً في المفاصل، وتم إعطاؤه مسكنات».

وأضافت: «بعد مرور ثلاثة أشهر، عادوته أوجاع الظهر مرة أخرى، فنقلته إلى أقرب عيادة، وقرر الطبيب إعطاءه حقناً لمدة ثلاثة أيام، بعدما شخّص الحالة بأنها انزلاق غضروفي، وقد خفت الآلام قليلاً بعد الحقنة الثانية، لكن في الثالثة شعر بألم شديد في الظهر».

وزادت زوجة المريض: «تم إجراء أشعة مقطعية في أحد المراكز المتخصصة بالشارقة، وبينت النتائج أن هناك شيئاً غير طبيعي، ونصح الطبيب بنقله إلى مستشفى دبي، حيث بينت نتائح الفحوص هناك إصابته بالسرطان اللمفاوي، في مرحلة متأخرة».

وأضافت الزوجة: «خضع زوجي لست جلسات كيماوي، وثلاث جرعات وقائية، اعتمدت في كلفتها على مساعدات الأهل والأصدقاء، والحمد لله تحسنت الحالة كثيراً».

وأضافت «في نهاية يناير الماضي، شعر زوجي بصداع شديد جداً، وفقد قدرته على التركيز، فتوجهنا إلى مستشفى دبي، وتبين أن لديه ورماً سرطانياً في الدماغ، وتبلغ الكلفة الإجمالية للعلاج 82 ألف درهم».