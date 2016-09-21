سداد كلفة ولادة «عائشة»

تكفل متبرع بسداد مبلغ 12 ألفاً و148 درهماً، كلفة ولادة (عائشة)، ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع وإدارة مستشفى العين الحكومي لتحويل المبلغ إلى حساب المريضة، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، بتاريخ السابع من سبتمبر الجاري، قصة معاناة (عائشة ـ خليجية)، وضعت مولوداً لها في مستشفى العين الحكومي وبلغت الكلفة 12 ألفاً و148 درهماً، ولم تستطع سداد المبلغ، ووضعت صورة جواز سفرها لحين سداد كلفة الولادة، ولم تستطع استخراج شهادة ميلاد لمولودها.

عملية لـ «أم فريدة»

تكفل متبرع بسداد مبلغ 20 ألف درهم كلفة عملية (أم فريدة)، ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع وشعبة الخدمة الاجتماعية في مستشفى لطيفة لتحويل المبلغ إلى حساب المريضة، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، بتاريخ الثامن من سبتمبر الجاري، قصة معاناة (أبوفريدة ـ أفغاني)، زوجته (29 عاماً) كانت تعاني ورماً وخضعت لعملية جراحية في مستشفى لطيفة بلغت كلفتها 20 ألف درهم، ولم يستطع سداد هذا المبلغ، ووضع شيك ضمان في المستشفى لحين سداد المبلغ.