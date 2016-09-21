183 تطبيقاً للخدمات الذكية في متجر حكومة الإمارات

سجل عدد التطبيقات الحكومية الرسمية، التي توفرها هيئة الإمارات لتنظيم قطاع الاتصالات في متجرها الحكومي لخدمات حكومة الإمارات الذكية، نمواً بـ11%، إذ وصل إلى 183 تطبيقاً خلال سبتمبر الجاري مقارنة بـ 165 تطبيقاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الهيئة بأن الفرق المختصة المسؤولة عن المتجر تعمل بشكل دائم على مراجعة التطبيقات الذكية الحكومية كافة، لتأكيد مطابقتها للمعاير والاشتراطات كافة المطلوبة في الخدمات الذكية وفق الأجندة الوطنية لتصميم هذا النوع من الخدمات، وتعمل على طرحها على المتجر لتوفير منصة خدمية موثوقة للمتعاملين، تفادياً لأي حالات تقليد أو تزوير لهذا النوع من التطبيقات.

وخلال الفترة الماضية تمت إضافة مجموعة جديدة من التطبيقات الخاصة ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية في الدولة.

ويقسم المتجر محتواه من التطبيقات إلى 10 تصنيفات، ثمانية حكومية واثنان يختصان بالمؤسسات التعليمية والإعلامية.

ويضم تصنيف حكومة كل إمارة التطبيقات الذكية الخاصة بالجهات المحلية بها، أما تصنيف الجهات التعليمية فيشمل تطبيق جامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وتصنيف المؤسسات الإعلامية يضم تطبيق إذاعة الأولى، قناة دبي ون، تلفزيون أبوظبي، إذاعة أبوظبي، قناة أبوظبي الرياضية، إذاعة الخليجي، مؤسسة الشارقة للإعلام، صحيفة الإمارات اليوم، قناة دبي الرياضية، مؤسسة دبي للإعلام.

حرصت هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال إنشائها للمتجر وإطلاقه على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، على إيجاد منصة تجمع النسبة الأكبر من التطبيقات الخدمية في الدولة، بعد أن تتأكد من استيفائها معايير الأجندة الوطنية للحكومة الذكية.

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