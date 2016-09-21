وظيفة

أنا مواطن (26 عاماً) من الفجيرة، حاصل على مؤهل الثالث الإعدادي، ودورات عدة، وكنت أعمل في جهة حكومية، وتم إنهاء خدماتي بسبب الغياب المتكرر نتيجة ظروف ألمّت بي، ومنذ سنتين أبحث عن وظيفة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة من دون جدوى، وظروفي المعيشية صعبة، إذ أسكن في شقة بالإيجار، ومصدر دخلي الوحيد مساعدات أحصل عليها من الأهل والأقارب، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة. (ع.خ)

فرصة عمل

أنا مواطن (36 عاماً) من الشارقة، متزوج ولدي طفلان، كنت أعمل في جهة خاصة وقدّمت استقالتي لظروف ألمّت بي في تلك الفترة، وبعدها قدمت أوراقي لأجل التوظيف في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، ولم أوفق في الحصول على فرصة عمل، وحالياً أكملت ثماني سنوات من دون عمل، إذ إن بعض الجهات ترفضني بسبب وضعي الصحي، وأعيش على مساعدات أحصل عليها من المؤسسات الخيرية، لذا أتمنى أن أجد فرصة عمل أستطيع من خلالها إعالة أسرتي. (عادل)