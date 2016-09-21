مع الاحترام

«عدد الطلبة من ذوي الإعاقة، الذين أسهمت المدينة في دمجهم، بالتعاون مع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، بلغ 437 طالباً وطالبة، من مختلف الإعاقات العقلية والسمعية والبصرية والتوحد، خلال 10 أعوام، وذلك في الفترة بين عامي 2006 و2016، وبلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة، المدموجين حتى الآن بفصول المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الجاري، 24 طالباً وطالبة من مختلف أقسام ومدارس المدينة، منهم 11 طالباً من مدرسة الوفاء، و10 طلاب من مركز التدخل المبكر».

مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

منى عبدالكريم اليافعي

20 من الشهر الجاري

«جهد كبير ومشكور لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، يخدم توجهات وزارة التربية والتعليم، الخاصة بدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، إلا أن هناك مشكلات حقيقية تواجه عمليات الدمج يجب الالتفات إليها والعمل على حلها، منها مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة، وتأهيل الطلاب للتعامل مع زملائهم من ذوي الإعاقة، وذلك إلى جانب توفير كادر تعليمي متخصص في التعامل مع هذه الفئة، وذلك لتتم عملية الدمج بنجاح وتحقق الأهداف المرجوة منها».

مراقب