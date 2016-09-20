متبرع يسدّد 10 آلاف درهم لعلاج الطفل «محمد»

تكفل متبرع بسداد 10 آلاف درهم، كلفة علاج الطفل الباكستاني «محمد»، الذي يعاني إعاقة جسدية، ويحتاج إلى علاج طبيعي، ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع وشعبة الخدمة الاجتماعية في مستشفى لطيفة لتحويل مبلغ المساعدة إلى حساب المريض.

شكر أعرب والد الطفل محمد عن سعادته وشكره العميقين للمتبرع، ووقفته الكريمة معه في معاناته، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. الطفل «محمد» يحتاج إلى علاج طبيعي، ومراجعات مستمرة في العيادات المتخصصة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في تاريخ السابع من سبتمبر الجاري، قصة معاناة الطفل الباكستاني محمد (ثلاث سنوات)، الذي يعاني إعاقة جسدية منذ الولادة، ويشير التقرير الطبي الصادر عن مستشفى لطيفة إلى أنه يحتاج إلى علاج طبيعي، ومراجعات مستمرة في العيادات المتخصصة، وأدوية مكلفة، وفحوص طبية، تبلغ كلفتها نحو 10 آلاف درهم، من أجل التغلب على إعاقته.

وسبق أن روى والد «محمد» قصة معاناة طفله، قائلاً: «بعد عامين من الزواج شعرت زوجتي ببوادر حمل، وعلى الفور اصطحبتها إلى الطبيب، فطلب إجراء بعض الفحوص الطبية اللازمة، وبعدها أكد أنها حامل في الشهر الثاني، حينها غمرتني الفرحة والسعادة بشكل لا يوصف، كوني سأرزق بمولودي الأول، واخترت له الاسم وهو لايزال في بطن أمه، وحين ولدته أخبرنا الأطباء بأنه يعاني إعاقة جسدية، الأمر الذي أحزننا وجعل زوجتي في حالة يرثى لها، ومع مرور الوقت سببت له الإعاقة مشكلات صحية عدة، مثل عدم القدرة على الكلام، ولديه مشكلات في عينيه، ولا يستطيع الأكل إلا بصعوبة، وحالته الصحية بدأت تزداد صعوبة».

وأضاف «أدخلت (محمد) مستشفى لطيفة، وتبين بعد معاينة الأطباء أن الإعاقة تحتاج إلى متابعة طبية، إذ يحتاج إلى علاج طبيعي في العيادة المتخصصة بشكل دوري، إضافة إلى كثير من المراجعات المستمرة، والأدوية المكلفة، وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، وتبلغ كلفة العلاج 10 آلاف درهم في بداية الأمر، لكن هذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، ولا أعرف كيفية تدبير مبلغ علاج طفلي الوحيد».

وأشار إلى أنه يعمل في جهة خاصة، ويتقاضى راتباً لا يتعدى 2790 درهماً، وزوجته تعمل في جهة خاصة في دبي، وتتقاضى راتباً لا يتعدى 4000 درهم، يذهب منه 2300 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والبقية تذهب لمصروفات الحياة ومتطلبات الأسرة.