المعاشات تضيف 5 خدمات ذكية جديدة

تضيف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، نهاية الشهر الجاري، خمس خدمات جديدة لباقتها الذكية التي تستهدف خدمة المسجلين في قاعدة بياناتها من المواطنين مستحقي المعاشات.

تشمل الخدمات الجديدة «طلب شهادة المعاش»، التي تمكن أصحاب المعاشات والمستحقين من طلب إصدار شهادة معاش من الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الذكية، التي تشمل كل الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها.

إضافة إلى خدمة «طلب تسجيل أصحاب الأعمال والمنشآت»، التي تختصر الوقت والمجهود على المؤسسات والمنشآت في التسجيل لنشاطها وموظفيها في قاعدة بيانات الهيئة، دون الحاجة لمراجعة مراكز خدمة العملاء بشكل مستمر، كما تضم خدمة «تسجيل مؤمن عليه من مواطني الدولة» في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمثل الخدمة الخامسة مساعدة لصالح مستحقي المعاشات، إذ تختص بإصدار تقرير مخالفة بحق المنشأة.

وتتوافر خدمات الهيئة الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، لضمان خدمة فئتي المتعاملين معها من مواطني الدولة، وأصحاب المؤسسات والمنشآت.

وكانت الهيئة أطلقت في المرحلة الأولى ست خدمات ذكية، وتخطط مع نهاية العام الجاري لإطلاق ثلاث خدمات أخرى، بحيث يصل عدد الخدمات المقدمة إلى 14 خدمة ذكية، تستهدف بها تسهيل الإجراءات على كل الفئات المستفيدة من خدماتها.

يذكر أن عدد المشتركين في الهيئة وصل إلى 91 ألفاً و90 مواطناً حتى أغسطس العام الماضي.

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