مع الاحترام

«تتجه 29 مدرسة خاصة، من فئتي (متميز) و(جيد جداً)، العام الجاري، إلى تقييم أدائها ذاتياً، بعيداً عن عمليات الرقابة المدرسية الميدانية، بشرط توليها مهمة تعزيز جودة التعليم في المدارس الواقعة في فئتي (مقبول) و(ضعيف)، للنهوض بمستواها، من خلال مشاركتها تجربتها، كما أن المبادرة برنامج متكامل، يتيح للمدارس تعزيز جودة التعليم في دبي، من خلال بناء شراكات منهجية مع مدارس أخرى في الإمارة، حصلت على تقييم أقل».

المدير التنفيذي للرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

فاطمة بالرهيف

19 من سبتمبر الجاري

«هذه المبادرة نوعية وجادة، اتخذتها الهيئة بهدف تعزيز قيمة العمل المشترك، والتعاون بين المدارس الخاصة في دبي، لتتعلم كل مدرسة من الأخرى أدوات التميز والنجاح، والوصول بقطاع التعليم الخاص في الإمارة إلى مستوى متقارب، بعيداً عن الفجوات الكبيرة الموجودة حالياً بين مدارس وأخرى، إلا أن الأمر يتطلب من الهيئة الإشراف الكلي على عمليات تبادل الخبرات بين المدارس المتميزة والمقبولة والضعيفة، لضمان تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله المبادرة، إذ ربما تتحفظ مدارس على ما لديها من تميز، ولا تتيح الفرصة للمدارس الأخرى للحاق بها، لذا يجب المراقبة والتدقيق على تنفيذ المبادرة حتى تؤتي ثمارها».

مراقب