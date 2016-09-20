علاج

أنا سورية (54 عاماً)، أقيم في عجمان، أعاني سرطان الثدي، الذي انتشر في الأمعاء، وتم استئصال الورم في مستشفى توام، وحالياً أعاني تراكم السوائل، وتم وضع أنبوب مرتبط بأكياس، وتبلغ كمية السوائل نحو لتر يومياً، وأشار الأطباء إلى أنني بحاجة إلى 30 كيساً لسحب هذه السوائل، بكلفة 8448 درهماً شهرياً، وهذا مبلغ فوق طاقتي المالية، خصوصاً بعد إيقافي عن العمل نتيجة المرض، وراتب زوجي 8000 درهم، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي في تدبير كلفة العلاج. (ف.ا)

عمل

أنا مواطنة من دبي (29 عاماً)، حاصلة على بكالوريوس تسويق، وماجستير في الإدارة، وكنت أعمل في أحد البنوك، وتركت العمل لظروف عائلية، وأسرتي مكونة من ستة أفراد، وتمر بظروف معيشية صعبة، وأبحث عن وظيفة منذ سنتين، وطرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي والشارقة وعجمان، من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات ومتطلبات الحياة. (روضة)