علاج لـ «محاسن»

تكفل متبرع بسداد مبلغ 4149 درهماً، كلفة علاج «محاسن»، ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع وإدارة مستشفى العين الحكومي لتحويل المبلغ إلى حساب المريضة، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الثامن من الشهر الجاري قصة معاناة محاسن (سودانية ــ 56 عاماً)، تعاني مشكلات صحية، ودخلت مستشفى العين، وتبين أنها بحاجة إلى علاج كلفته 4149 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناتها المالية المتواضعة، في ظل عدم وجود دخل لديها ولا معيل، وينفق عليها أحد أقاربها.

جهاز طبي لـ «فوزية»

تكفل متبرع بسداد 29 ألف درهم، كلفة جهاز طبي للمريضة «فوزية»، ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ومستشفى العين الحكومي لتحويل المساعدة إلى حساب المريضة، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ الثامن من سبتمبر الجاري قصة معاناة فوزية (سودانية)، لديها بنت (20 عاماً)، تعاني إعاقة جسدية، ما سبب لها عدم القدرة على الحركة، وأدخلتها مستشفى العين، وتبين بعد الفحص حاجتها إلى جهاز طبي بمواصفات خاصة، تبلغ كلفته 29 ألف درهم.