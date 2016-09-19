مع الاحترام

«برنامج عقد أولياء أمور الطلبة، نجح في خفض معدل المنازعات بين الإدارات المدرسية وذوي الطلبة، لاسيما في الحالات التي شهدت اطلاع ذوي طلبة على بنود العقد قبل التوقيع، ما يعكس مردوداً إيجابياً، للتعاون المشترك بين طرفي العقد، وفض المنازعات داخلياً، كما تشير إحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى أن جميع المدارس الخاصة في دبي، أنجزت عمليات توقيع العقود، خلال العام الدراسي الماضي، بواقع 171 مدرسة، و258 ألفاً و255 طالباً وطالبة».

رئيس الالتزام وضبط المسؤوليات بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

أمل بالحصا

السابع من سبتمبر الجاري

نجحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في ضبط علاقة ذوي الطلبة بإدارات المدارس في دبي، من خلال عقد أولياء أمور الطلبة الملزم للطرفين، ومثل هذا العقد يعد رادعاً لكثير من الممارسات الاستغلالية التي كانت تمارسها بعض المدارس، للتحايل وتحصيل رسوم إضافية من ذوي الطلبة تحت مسميات مختلفة، لكن حتى الآن لايزال بعض المدارس تحاول التحايل على بنود هذا العقد، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات، حيث تتعاقد مع شركات خارجية لفرض رسوم أعلى، الأمر الذي يستوجب تضمين العقد الخدمات المباشرة وغير المباشرة كافة التي تقدمها المدارس إلى الطلبة لغلق باب التحايل.

مراقب