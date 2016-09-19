«مستشارك الهندسي» خدمة ذكية لتصميمات منازل افتراضية

ضمن منظومتها للتحول الذكي لخدماتها، سعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى الخروج من حدود تقديمها منح السكن للمواطنين إلى إرشادهم لأفضل السبل لبناء مساكنهم وتصميمها، عبر إطلاق التطبيق الذكي «مستشارك الهندسي».

ويضم تطبيق «مستشارك الهندسي» الذكي، مجموعة من الخدمات المساعدة والمساندة لمستفيدي ومستحقي منح السكن، تساعدهم على إنشاء مساكنهم الجديدة، وتحديد المساحات البنائية التي يمكن الحصول عليها ضمن الميزانيات المحددة بشكل يتسم بالدقة والواقعية، ومساعدتهم أيضاً على إرساء أسس التخطيط السليم لعملية البناء.

كما توفر خدمات التطبيق الذكي «مستشارك الهندسي» معادلة بسيطة لحساب كلفة البناء الإجمالية، ودليلاً يرشد المستخدم إلى آلية بناء المسكن بأسلوب سهل، مع توفير نماذج جديدة مستخدمة في المشروعات الإسكانية لتصاميم الفلل مع بياناتها والرسوم والسعر التقديري للمشروع.

ويمنح التطبيق المستخدم ميزة البحث عن الفلل المناسبة، حسب الميزانية المالية ومساحة الأرض، وكُلفة البناء والأعمال الخارجية.

ويوفر التطبيق خدمة المساكن الافتراضية التي تهدف إلى عرض المشروعات الإسكانية للمؤسسة بشكل ثلاثي الأبعاد، ضمن بيئة افتراضية، وكذلك إمكانية قيام المستخدم بالتجوال ضمن الواقع الافتراضي، والدخول إلى المساكن، والاطلاع على التصاميم والغرف الداخلية.

من جهته، أفاد مدير إدارة الخدمات الذكية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، طلال آل علي، بأن الاستراتيجية الخدمية للمؤسسة تعتمد على تطوير برامجها وخدماتها الإلكترونية والذكية، وإدخال التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى التسهيل على المواطنين.

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