الإمارات اليوم

مرحبا الساع

التاريخ::
المصدر:

«طرق الشارقة» .

شكا سكان في منطقة «الرحمانية 3» في إمارة الشارقة، من أن وعورة الطرق الترابية في المنطقة تدفع سائقي الحافلات المدرسية إلى رفض دخول المنطقة، معربين عن استيائهم لهذا الأمر، وطالبوا المسؤولين بهيئة الطرق في الشارقة بالنظر في أمر شكواهم.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/09/hotline-4-2.jpg

قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52
أبو ظبي 04:51 06:11 12:24 15:49 18:26 19:56
الشارقة 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52
عجمان 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52
رأس الخيمة 04:43 06:03 12:16 15:41 18:18 19:48
الفجيرة 04:41 06:01 12:14 15:39 18:16 19:46
أم القيوين 04:47 06:07 12:20 15:45 18:22 19:52