مرحبا الساع

«طرق الشارقة» .
شكا سكان في منطقة «الرحمانية 3» في إمارة الشارقة، من أن وعورة الطرق الترابية في المنطقة تدفع سائقي الحافلات المدرسية إلى رفض دخول المنطقة، معربين عن استيائهم لهذا الأمر، وطالبوا المسؤولين بهيئة الطرق في الشارقة بالنظر في أمر شكواهم.
«طرق الشارقة» .
شكا سكان في منطقة «الرحمانية 3» في إمارة الشارقة، من أن وعورة الطرق الترابية في المنطقة تدفع سائقي الحافلات المدرسية إلى رفض دخول المنطقة، معربين عن استيائهم لهذا الأمر، وطالبوا المسؤولين بهيئة الطرق في الشارقة بالنظر في أمر شكواهم.
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