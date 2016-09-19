جهاز طبي

أنا سودانية، أقيم في العين، لدي بنت (20 عاماً)، تعاني إعاقة جسدية، سببت لها عدم القدرة على الحركة، وسبق أن أدخلتها مستشفى لطيفة، وتبين بعد معاينة الأطباء أنها في حاجة إلى رافعة كهربائية للكرسي المتحرك تبلغ كلفتها 29 ألف درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، لأن زوجي تم إنهاء خدماته أخيراً وأصبحنا بلا مصدر دخل، وغير قادرين حتى على سداد فواتير الكهرباء والماء، لذا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تدبير كلفة الجهاز لابنتي. (فوزية)

تكاليف العلاج

أنا امرأة سودانية (56 عاماً)، أقيم في العين، أعاني مشكلات صحية عدة، وسبق أن دخلت مستشفى العين الحكومي، وتبين بعد معاينة الأطباء أني في حاجة إلى مراجعات مستمرة وأدوية تبلغ كلفتها 4149 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية المتواضعة، في ظل عدم وجود معيل أو مصدر دخل، وأسكن مع قريبة لي، ولا أعرف كيفية تدبير مبلغ العلاج نظراً للظروف الصعبة التي أمر بها، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تدبير كلفة العلاج. (محاسن)

مبلغ العملية

أنا أفغاني، زوجتي عمرها 29 عاماً، تعاني ورماً وخضعت لعملية جراحية في مستشفى لطيفة بلغت كلفتها 20 ألف درهم، ولم أستطع سداد هذا المبلغ، لذا وضعت شيك ضمان في المستشفى إلى حين سداد المبلغ، والمشكلة أن ظروفي المالية لا تسمح بتدبير المبلغ، كوني المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في جهة خاصة براتب 3500 درهم، يذهب منه 900 درهم لإيجار المسكن، والبقية لمصروفات الحياة ومتطلباتها، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي على تدبير كلفة عملية زوجتي. (أبوفريدة)

وظيفة

أنا مواطنة (31 عاماً) من العين، حاصلة على الثانوية العامة، والرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، وكنت أعمل مشرفة حافلات، ومررت بظرف صحي طارئ منعني من الاستمرار في العمل، وأسرتي مكونة من تسعة أفراد، ونمر بظروف معيشية صعبة، في ظل تراكم الديون البنكية على عاتق زوجي، ومنذ سبع سنوات أبحث عن وظيفة، طرقت خلالها أبواب جهات عدة من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة. (فاطمة)