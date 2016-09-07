«محمد» يحتاج إلى 38.5 ألف درهم للتعايش مع الإعاقة

يعاني الشاب «محمد» صعوبة في النطق والتعلم منذ الولادة، الأمر الذي أدى إلى حرمانه من استكمال دراسته، بسبب ظروف أسرته المالية، حيث أنه يحمل جواز جزر القمر، ويبلغ من العمر حالياً 20 عاماً، ويحتاج إلى 38 ألفاً و500 درهم للدراسة في إحدى المدارس المخصصة لذوي الإعاقة، وأسرته تعجز عن تدبير المبلغ، وتناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم في تدبير المبلغ حتى يستطيع «محمد» التعايش مع إعاقته.

وتروي والدة «محمد» قصة معاناة ابنها مع الإعاقة، قائلة «عندما أكمل (محمد) ثلاث سنوات، لاحظت أنه لا يتحدث مثل بقية الأطفال، وشعرت بالخوف عليه، فاصطحبته إلى أحد الأخصائيين، وبعد إجراء الفحوص أكد أنه مصاب بإعاقة منذ الولادة، سببت له صعوبة في النطق والتعلم، وأنه يحتاج إلى الالتحاق بمدرسة مختصة بذوي الإعاقة».

وتابعت (أم محمد) أن «الخبر نزل عليّ كالصاعقة، ولم أصدق تشخيص الأخصائي، خصوصاً أن إخوته أصحاء، ولم يصب أحدهم بأي إعاقة، واعتقدت أن ابني لصغر سنه مصاب بصعوبة في النطق، وتوجهت إلى أخصائي آخر، فأكد لي أنه معاق».

وقالت «بعد مرور السنوات، قمت بإدخال ابني في إحدى المدارس الحكومية، لكنه لم يتحسن في نطق أي كلمة، عندها قررت إدخاله مدرسة مختصة بذوي الإعاقة».

وتابعت (أم محمد) أنه «في تلك المدرسة تلقى (محمد) الكثير من الاهتمام، وبدأ في تعلم بعض الأشياء البسيطة على أيدي المختصين، وتحسن في بعض المهارات والأنشطة، لكن لظروفنا المادية الصعبة التي نمر بها، لم نتمكن من استمرار (محمد) في الدراسة في تلك المدرسة».

وأكملت (أم محمد) بحزن أن «ابني (محمد) محروم من التعليم، وإدارة المدرسة تطالبنا بدفع 38 ألفاً و500 درهم، لاستكمال دراسته فيها، وبدأت حالته في الانتكاس، وأصبح حبيس إعاقته».

وقالت (أم محمد) إن «زوجي يعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الحكومية، براتب 3600 درهم، يذهب منه جزء للأقساط البنكية، وبقية الراتب تكفي بالكاد متطلبات الحياة اليومية، ما أدى إلى عدم قدرتنا على دفع الرسوم الدراسية لابني»، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير قيمة الرسوم الدراسية، حتى يستطيع (محمد) التعايش مع الإعاقة، بدلاً من العزلة التي يعيشها حالياً.