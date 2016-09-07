مع الاحترام

«إنشاء معهد لتدريب المعلمين بشكل مستقل يستهدف معلمي المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، بطاقة استيعابية تصل إلى 810 متدربين، بغية توفير التدريب التخصصي للمعلمين لتحقيق التنمية المهنية وتحسين نوعية التدريس، استناداً إلى برامج تدريبية متخصصة وفق المسارات الوظيفية المختلفة، كما يتضمن مركزاً للتقييم بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية، ومن المفترض الانتهاء من إنجاز المعهد في نهاية 2016، بطاقة استيعابية تصل إلى 810 متدربين، ومن المتوقع أن يدخل حيّز الخدمة في الفصل الدراسي الثالث».

وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة

المهندس عبدالرحمن الحمادي

6 من سبتمبر الجاري

«إنشاء معهد لتدريب المعلمين تعتبر خطوة نوعية وجادة تخطوها وزارة التربية والتعليم نحو رفع كفاءة وقدرات المعلمين، وتمكينهم من أدوات المستقبل، خصوصاً أن المناهج الجديدة التي طرحتها الوزارة أخيراً، تتطلب معلمين ذوي كفاءات وقدرات خاصة، إلا أنه يجب على الوزارة أن تلزم معلمي المدارس الخاصة بحضور دورات تدريبية مماثلة لإكسابهم المهارات اللازمة، من أجل سد الفجوة بينهم وبين معلمي المدارس الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير معلمين بمعايير ومواصفات موحدة في جميع مدارس لدولة».

مراقب