«تنظيم الاتصالات» تتبادل الآراء مع عملائها وتناقشهم عبر «شاركنا»

حرصت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، خلال إشرافها على عمليات التحول الذكي للخدمات الحكومية، أن تكون لها بصمة قوية في تطبيق هذا التحول، عبر إطلاق تطبيقات ذكية عدة، جزء منها يختص بخدماتها الرئيسة للعملاء، وأخرى تتيح للمستخدمين النقاش وتبادل الآراء، ومنها تطبيق «شاركنا».

ويعتبر تطبيق «شاركنا»، المتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، قناة اجتماعية شبيهة ببرنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، ويتيح للمستخدمين متابعة موضوعات محددة، وتلقي آخر المستجدات عن الموضوعات التي تهمهم، وتعتمد آلية عمله على أسلوب «التعليم بالألعاب»، الذي من شأنه إشراك المستخدمين في الأنشطة التفاعلية مع الحكومة.

وتعتبر الهيئة أن «شاركنا» يندرج ضمن سياسة المشاركة الإلكترونية المستوحاة من نهج قيادة دولة الإمارات في الإصغاء إلى صوت الناس، وتوظيف آرائهم في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، ما ينسجم مع الهدف الأسمى للحكومة الذكية، والمتمثل في الانتقال من رضا المتعاملين إلى إسعادهم، ويأتي في إطار السعي لتحقيق أهداف الحكومة الذكية، وفي مقدمتها إسعاد المتعاملين.

وقال مدير عام الهيئة، حمد المنصوري، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجماهير، بهدف إشراكهم في عملية التطوير المستمرة التي تشهدها الدولة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم حيال الخدمات الحكومية المقدمة، مشيراً إلى أن إطلاق هذا التطبيق الذكي يأتي ضمن استراتيجية التحول نحو الحكومة الذكية التي تضع إسعاد المتعاملين على رأس أولوياتها.

وحصل تطبيق «شاركنا» على جائزة تقديرية خلال فعاليات الملتقى الأول لأفضل التجارب والتطبيقات الذكية في التوعية المجتمعية.

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