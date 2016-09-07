كلفة الولادة

أنا خليجية، أقيم في العين، وضعت مولوداً في مستشفى العين، وبلغت الكلفة 12 ألفاً و148 درهماً، ولم استطع السداد، فوضعت صورة من جواز سفري إلى حين سداد المبلغ، والمشكلة أنني لا استطيع استخراج شهادة ميلاد لطفلي إلا بعد سداد كلفة الولادة، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، إذ إن زوجي يعمل براتب 8400 درهم، يذهب منه 3500 درهم لإيجار المسكن، والباقي لمصروفات الحياة اليومية، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي في سداد كلفة عملية الولادة. (عائشة)

عمل

أنا مواطنة من العين (22 عاماً)، حاصلة على الثانوية العامة، ودورة في الحاسب الآلي، وأسرتي مكونة من أربعة أفراد، وتكمن مشكلتي في الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها أسرتي، وتراكم الديون على عاتق زوجي، وحاولت جاهدة البحث عن فرصة عمل في جهات حكومية وخاصة، منذ ثلاث سنوات من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله مساعدة زوجي في مواجهة ظروف الحياة. (م.س)

تكاليف العملية

أنا باكستاني، أقيم في دبي، لدي طفلان، أحدهما عمره سنة، يعاني مشكلات صحية في الرئة منذ الولادة، وسبق أن أدخلته مستشفى لطيفة، وتبين أنه في حاجة إلى عملية منظار تبلغ كلفتها 25 ألف درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناتي المالية، إذ كنت أعمل في جهة خاصة، وتم إنهاء خدماتي أخيراً، وزوجتي هي المعيلة للأسرة، وتعمل في جهة خاصة براتب 5000 درهم، يذهب منه جزء لإيجار المسكن، والباقي لمصروفات الحياة، لذا أناشد أهل الخير مساعدتي في تدبير كلفة العملية . (أبو عبدالرحمن)

وظيفة

أنا مواطنة (‬35 عاماً) من العين، حاصلة على شهادة الصف الحادي عشر، وشهادة الرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، وزوجي هو المعيل الوحيد لأسرتي، وراتبه بالكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، والمستلزمات البنكية المترتبة عليه، وأنا أبحث عن عمل منذ سنتين، من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله مساعدة زوجي على ظروف الحياة. (هـ.د)