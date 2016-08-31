«ترانساد» تطلق تطبيقاً ذكياً لطلب مركبات الأجرة

تحرص إمارة أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة، على تطوير منظومة المواصلات العامة لديها، سواء على مستوى الحافلات العامة، أو سيارات الأجرة، وانتقلت بمفهوم الخدمات لديها إلى الشكل الذكي في مناحٍ عدة، منها حجز وطلب سيارات الأجرة.

وأطلق مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة (ترانساد)، خلال العام الماضي، تطبيقاً ذكياً، يتيح للجمهور حجز مركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية، دون الحاجة إلى التحدث لموظف خدمة الاتصال.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية تحميل التطبيق الذكي، ومن ثم تفعيل الخدمة عبر تسجيل اسم المستخدم، ورقم هاتفه المتحرك، وبعدها سيتلقى العميل رسالة نصية تعريفية عبارة عن أربعة أرقام، لتأكيد اشتراكه في الخدمة.

ويسهم التطبيق الذكي الجديد في توفير الوقت والجهد على سكان الإمارة والسياح والزوار المستخدمين لخدمة حجز مركبات الأجرة، إذ يتيح لهم خاصية حجز مركبة الأجرة وطلبها، على مدار الساعة.

ويتيح التطبيق للعميل طلب سيارة أجرة بكل سهولة ويسر بضغطة زر، يتم خلالها تحديد موقعه عبر نظم المعلومات الجيوغرافية (GPS) دون الحاجة إلى كتابة أي تفاصيل أو بيانات إضافية، بحيث يتم تحديد المركبة الأقرب إلى مكان وجود العميل، وإعلامه برسالة نصية قصيرة، تحتوي على رقم مركبة الأجرة التي ستتوجه إليه، ومعلومات الاتصال الخاصة بسائق المركبة، والموعد المتوقع لوصولها إليه.

ويمكن للعميل أيضاً إلغاء حجز المركبة من خلال التطبيق ذاته دون احتساب أي رسوم، إضافة إلى التعرف إلى الحجوزات التي قام بها، وأوجد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة خاصية في التطبيق، تمكن العميل من إنهاء الأمور المتعلقة بالشكاوى والمفقودات والاستفسارات الأخرى.

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